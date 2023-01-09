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Вещи

Целебное платье с крапивой или порочный комбинезон из бахромы? Выбрали 8 главных вещей января

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Скучно не будет: в январской обязательной программе — кутюрные ватники с добрыми сердцами, платья на основе целебных трав и  рептилоидные балаклавы, чтобы еще эффектнее пресмыкаться!

DRAE

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Архивы пресс-служб

Корейское сердечко! Идем в ДЛТ влюбляться в новую марку из Сеула DRAE. Марка корейская, а коллекции словно скроены по методичке «Давайте одеваться как петербуржцы!». Цвета пыльных фасадов: песочный, охра, линялый голубой — сплошная радость узнавания. Сдержанная архитектура, гармония объемов и шероховатые фактуры: в тотал-луках DRAE чувствуем себя как дома! Спокойный, умиротворяющий минимализм с актуальной нотой мужского гардероба — и вот уже инфлюeнсеры с повышенным эстетическим чутьем (Бланка Миро, Линда Тол и Аннемик Кесселс) в рядах поклонников марки. А мы будем носить хиты: юбку годе актуальной длины макси, короткие пуховики, от которых вырастают ноги, и верблюжьи пальто с мужского плеча.

ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21–23

BY FAR

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Эти сумки носят сестры Хадид, Бейонсе и героини сериала «Эйфория», а теперь можете и вы — бренд By Far уже в Au Pont Rouge! В 2016 году болгарские сестры-близнецы Валентина Игнатова и Сабина Жошева вместе со своей подругой Деницей Бумбаровой идеально уловили приближающийся тренд на нулевые и соорудили коллекцию аксессуаров и обуви из итальянской кожи и замши в лучших традициях Y2K. Сумки решили производить на небольших семейных фабриках в Италии и Болгарии. Название придумали тоже семейное, по первым буквам имен своих сыновей: F — Filip, A — Alec и R — Roman. Теперь их полированные сумки-хобо, крокодиловые багеты и крошечные ридикюли — безусловный объект желания всех модниц мира, и мы не исключение! Носим сапоги с тотал-блэк в стиле доминатрикс на отвязные вечеринки и разбавляем базовый гардероб акцентными разноцветными сумками-крошками.

Наб. реки Мойки, 73–79, aupontrouge.ru

'RISHI

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Архивы пресс-служб

В `Rishi дропнули новую капсулу: наряды из купры и тенселя с целебной крапивой. Так что теперь к пуховикам, джинсам и корсетам из лоскутков денима и водолазкам с непредвиденными вырезами добавились струящиеся (и наверняка лечебные) платья с рюшами и расклешенными рукавами.

rishi-store.com

8-Store x Tanz Markab

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Концепт-стор 8-Store и марка, рожденная в ковид и прославившаяся масками с бантами и рюшами, Tanz Markab выпустили рептилоидную балаклаву. Она сшита из стрейч-шерсти, идеально облегает и имеется в двух цветах: ящеричном зеленом и черном.

Казанская ул., 8–10, 8-store.ru

PINKO

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Итальянский бренд Pinko раздает стиль безбашенных вечеринок в стиле 80-х. Платья на одно плечо, драпировки и строгие жакеты сверкают пайетками и переливаются бархатом. Сочетаем красные перчатки до локтя с малиновым платьем в пол, наряжаемся в комбинезон из бахромы и гуляем как в последний раз.

ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а

Arny Praht x Only Me

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Сумки-пушистики из коллаборации Arny Praht (главные в городе по экосумкам) и Only Me (чемпионы по экомеху) теперь в конфетных оттенках! Бренды вдохновились поп-артом и кубриковской одиссеей и сделали идеальный аксессуар для космических путешествий: четкие линии, конфетные оттенки (есть даже «межгалактическая фисташка»!) и немного земного уюта. only-me.ru

Vatnique

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

У марки осознанных ватников Vatnique новый дроп. Дизайнеры объединились с благотворительным Проектом 3.14 (помогающим больным детям) и добрыми феями-основательницами: Шореной Джинали, Марией Смирновой и Мариной Железновой. Девушки снялись в лукбуке свежей капсулы кутюрных курток, часть средств от продажи которых отправится фонду. 

vatnique.com

Corporelle

Воспитываем чувства с новой лимитированной коллекцией петербургской марки Corporelle. Наслаждаемся прикосновениями шелка в оттенках матчи, розы и лаванды, чередуем черный гипюр и белоснежную вышивку в зависимости от настроения и эротических задач. И поторапливаемся: многие модели существуют в единичном экземпляре.

ru.corporelle.studio

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