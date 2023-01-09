Целебное платье с крапивой или порочный комбинезон из бахромы? Выбрали 8 главных вещей января

Эти сумки носят сестры Хадид, Бейонсе и героини сериала «Эйфория», а теперь можете и вы — бренд By Far уже в Au Pont Rouge! В 2016 году болгарские сестры-близнецы Валентина Игнатова и Сабина Жошева вместе со своей подругой Деницей Бумбаровой идеально уловили приближающийся тренд на нулевые и соорудили коллекцию аксессуаров и обуви из итальянской кожи и замши в лучших традициях Y2K. Сумки решили производить на небольших семейных фабриках в Италии и Болгарии. Название придумали тоже семейное, по первым буквам имен своих сыновей: F — Filip, A — Alec и R — Roman. Теперь их полированные сумки-хобо, крокодиловые багеты и крошечные ридикюли — безусловный объект желания всех модниц мира, и мы не исключение! Носим сапоги с тотал-блэк в стиле доминатрикс на отвязные вечеринки и разбавляем базовый гардероб акцентными разноцветными сумками-крошками.

Наб. реки Мойки, 73–79, aupontrouge.ru