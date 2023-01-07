Вечернее платье принцессы Дианы выставили на аукцион

Наряд из бархата баклажанового цвета с тремя золотыми пуговицами на спине создал модельер Виктор Эдельштейн в 1989 году. В 1997 году принцесса появилась в этом платье для фотосессии Vanity Fair. Примечательно, что эта вещь не в первый раз выставляется на торги. Диана продавала его на аукционе Christie’s за месяц до гибели. Тогда оно ушло с молотка за 24 тысячи долларов. Деньги отправились в Онкологический фонд Королевской больницы Марсдена и Фонд борьбы со СПИДом.