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Вечернее платье принцессы Дианы выставили на аукцион

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Она впервые появлялась в этом наряде в 1991 году, когда позировала вместе с принцем Чарльзом для официального фото, сделанного Лордом Сноудоном. Эксперты оценивают лот в 80–120 тысяч долларов.

Фото: sothebys.com
Фото: sothebys.com
Фото: sothebys.com

Наряд из бархата баклажанового цвета с тремя золотыми пуговицами на спине создал модельер Виктор Эдельштейн в 1989 году. В 1997 году принцесса появилась в этом платье для фотосессии Vanity Fair. Примечательно, что эта вещь не в первый раз выставляется на торги. Диана продавала его на аукционе Christie’s за месяц до гибели. Тогда оно ушло с молотка за 24 тысячи долларов. Деньги отправились в Онкологический фонд Королевской больницы Марсдена и Фонд борьбы со СПИДом.

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