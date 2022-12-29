В Mercury сняли новогодний мультик-открытку

«В нашем мини-мультике, мы создали воображаемый зимний лес, в котором ювелирные герои «запускают» праздник и приближают магию Нового года. Мы надеемся, что он доставит вам удовольствие, передаст частицу душевного тепла, повысит настроение и напомнит о том, что, несмотря ни на что, важно дарить магию волшебства близким и любимым, верить в чудеса и осуществлять мечты - свои и не только». Мишки из мультика также будут украшать витрины ЦУМа и ДЛТ на протяжении всех праздников.