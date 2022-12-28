Каким будет самый модный цвет 2023-го? (Спойлер: нет, не маджента)

Цвет настроения – кобальт! Пока эксперты из Pantone и WGSN наблюдали за тем, как маджента и лаванда заполоняют мировое пространство и назначали их главными оттенками будущего, мы (и дизайнеры) уже успели оставить их в прошлом. Пусть горят синим пламенем!
Подиумы изрядно посинели: в наступающем сезоне кобальт солирует у Off-White и David Koma, служит основным акцентом у Alexander McQueen и Akris, возникает у Prada, Gucci и Loewe. Дизайнеры рекомендуют закрашиваться кобальтом целиком: чтоб от пальто до ботфортов и от чадры до перчаток. Но если вы настаиваете на сочетаниях, то пусть льется теплая и чистая лазурь (как у Proenza Schouler) или хотя бы торчит красная шапочка (как у Gucci).
Настоящий петербуржец вообще видит мир сквозь кобальтовую сеточку. Местным дизайнерам тренд как родной: во всех новогодних дропах Центрального района! Только посмотрите на блистательное платье-синий чулок 404 Not Found, васильковую комбинацию Myseasons и ультрамариновый багет Misa bags! Ради кобальта даже GATE31 вышли из своей нейтрально окрашенной зоны комфорта и выпустили худи и брюки экстравагантного оттенка. У федеральных брендов тоже есть чем поживиться: здесь и сказочное пальто Zabelina, и небесный шарф STUDIO 29, и добрые сердца Kotlo studio.
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