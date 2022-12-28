Каким будет самый модный цвет 2023-го? (Спойлер: нет, не маджента)

Подиумы изрядно посинели: в наступающем сезоне кобальт солирует у Off-White и David Koma, служит основным акцентом у Alexander McQueen и Akris, возникает у Prada, Gucci и Loewe. Дизайнеры рекомендуют закрашиваться кобальтом целиком: чтоб от пальто до ботфортов и от чадры до перчаток. Но если вы настаиваете на сочетаниях, то пусть льется теплая и чистая лазурь (как у Proenza Schouler) или хотя бы торчит красная шапочка (как у Gucci).