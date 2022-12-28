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Вещи

Каким будет самый модный цвет 2023-го? (Спойлер: нет, не маджента)

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Цвет настроения – кобальт! Пока эксперты из Pantone и WGSN наблюдали за тем, как маджента и лаванда заполоняют мировое пространство и назначали их главными оттенками будущего, мы (и дизайнеры) уже успели оставить их в прошлом. Пусть горят синим пламенем!

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Dries Van Noten

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Loewe

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Alexander McQueen

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Prada

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Akris

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Proenza Schouler

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David Koma

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Off-White

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Gucci

Подиумы изрядно посинели: в наступающем сезоне кобальт солирует у Off-White и David Koma, служит основным акцентом у Alexander McQueen и Akris, возникает у Prada, Gucci и Loewe. Дизайнеры рекомендуют закрашиваться кобальтом целиком: чтоб от пальто до ботфортов и от чадры до перчаток. Но если вы настаиваете на сочетаниях, то пусть льется теплая и чистая лазурь (как у Proenza Schouler) или хотя бы торчит красная шапочка (как у Gucci).

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Платье 404 Not Found, 19 800 руб.

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Пальто Zabelina, 164 900 руб.

Архивы пресс-служб

Платье Myseasons, 22 000 руб.

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Кардиган из кашемира And The Brand, 111 700 руб.

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Комбинезон YOU, 15 500 руб.

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Топ p.p.s., 5 580 руб.

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Худи GATE31, 9 900 руб.

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Сумка MISA bags, 25 500 руб.

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Берет Cocoshnick, 16 000 руб.

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Шарф STUDIO 29, 7 500 руб.

Архивы пресс-служб

Серьги Kotlo Studio, 4 500 руб.

Настоящий петербуржец вообще видит мир сквозь кобальтовую сеточку. Местным дизайнерам тренд как родной: во всех новогодних дропах Центрального района! Только посмотрите на блистательное платье-синий чулок 404 Not Found, васильковую комбинацию Myseasons и ультрамариновый багет Misa bags! Ради кобальта даже GATE31 вышли из своей нейтрально окрашенной зоны комфорта и выпустили худи и брюки экстравагантного оттенка. У федеральных брендов тоже есть чем поживиться: здесь и сказочное пальто Zabelina, и небесный шарф STUDIO 29, и добрые сердца Kotlo studio.

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