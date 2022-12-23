В Петербурге открылся первый VK Store с одеждой и аксессуарами под собственным брендом компании

Лицами кампании в поддержку запуска концептуального стора стали пользователи VK, а также селебрити и друзья бренда — Клава Кока, Валя Карнавал и Тимур Сорокин.
На запуске бренд представил три коллекции одежды и аксессуаров. VK Basic — это базовые футболки и худи с минималистичным дизайном, в основу которого легли фирменный глиф и цвета бренда. VK Sticker — линейка с культовыми персонажами стикеров ВКонтакте — Спарксом, Спотти, Сеней, Дигги и Персиком, в которой отражены индивидуальность и характер каждого маскота. Лимитированная зимняя капсула Limited представлена линейкой рюкзаков и сумок из металлизированной ткани: как говорят во ВКонтакте, «для тех, кто любит экспериментировать и находиться в центре внимания».
Как рассказали «Собака.ru» во ВКонтакте, в будущем бренд планирует коллаборации с известными инфлюенсерами, современными художниками, молодыми дизайнерами.
VK Store открылся на первом этаже Дома Зингера, где расположена штаб-квартира ВКонтакте. VK Store стал местом встречи, где каждый может познакомиться с брендом поближе и взять часть VK c собой. В качестве альтернативы привычным примерочным VK Store предлагает попробовать новый формат — на базе AR-технологии. Чтобы примерить одежду, достаточно одним прикосновением активировать специальный экран в магазине и выбрать нужную 3D-модель из множества вариантов.
CEO ВКонтакте — о запуске VK Store:
Мы уже давно вышли за рамки виртуального мира. Открытие VK Store стало для нас следующим шагом по укреплению связи пользователей с ценностями, внутренней культурой и технологиями нашей Команды, связи онлайна и офлайна. Теперь каждый может приобрести яркий стильный мерч с любимыми персонажами стикеров ВКонтакте в наших фирменных цветах и, конечно, интересно и весело провести время с друзьями в самом центре Петербурга. В основу нового проекта мы вкладываем стиль, технологичность, ориентацию на потребность в самовыражении и комфорт пользователей — все то, что отражает нас и наши продукты. До встречи в VK Store в Доме Зингера!
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