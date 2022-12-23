В Петербурге открылся первый VK Store с одеждой и аксессуарами под собственным брендом компании

На запуске бренд представил три коллекции одежды и аксессуаров. VK Basic — это базовые футболки и худи с минималистичным дизайном, в основу которого легли фирменный глиф и цвета бренда. VK Sticker — линейка с культовыми персонажами стикеров ВКонтакте — Спарксом, Спотти, Сеней, Дигги и Персиком, в которой отражены индивидуальность и характер каждого маскота. Лимитированная зимняя капсула Limited представлена линейкой рюкзаков и сумок из металлизированной ткани: как говорят во ВКонтакте, «для тех, кто любит экспериментировать и находиться в центре внимания».

Как рассказали «Собака.ru» во ВКонтакте, в будущем бренд планирует коллаборации с известными инфлюенсерами, современными художниками, молодыми дизайнерами.