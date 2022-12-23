Все носят экошубы! Нашли для вас 35 самых теплых и красивых!

В мире экошуб действуют общие тренды: в идеале шуба должна быть в пол. Но у нас есть свои фавориты. Во-первых, ироничная леопардовая. Такие есть у марки, которую не называют (спойлер: Balenciaga), а также у T-PAX и Only me. Во-вторых: шубы с длинным ворсом. Есть белоснежные, как у Osome2some, чтобы светиться и пушиться посреди снегогрязи и прочего апокалипсиса, или черные как у Muus и Siamm Siamm для петербургских Уэнсдэй.