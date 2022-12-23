18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Все носят экошубы! Нашли для вас 35 самых теплых и красивых!

Поделиться:

Этой зимой на всех улицах Петербурга! Вместо привычного монохрома пуховиков и натурального меха: радужные оттенки и причудливые узоры искусственных шуб! Овечки, козочки, лисички и норочки ликуют и (взявшись за лапки и копытца) водят новогодний хоровод! А мы помним, что не все экошубы равны. Более того, не каждая экошуба – экошуба. Внимательно смотрим на состав: настоящая и лучшая – та, у которой волокна животного происхождения (например, стриженая шерсть) крепятся к основе. В такой и вам тепло, и овцы целы. 

Архивы пресс-служб

Stella McCartney, ДЛТ, 244 000 руб.

Архивы пресс-служб

Burberry, ДЛТ, 319 000 руб.

Архивы пресс-служб

Balenciaga, ДЛТ, 311 000 руб.

Архивы пресс-служб

Philosophy di Lorenzo Serafini, Very, 143 100 руб.

Архивы пресс-служб

KHRISJOY, ДЛТ, 227 500 руб.

Архивы пресс-служб

Шуба T-PAX, КМ20, 123 000 руб.

Архивы пресс-служб

Шуба Malchik, vodochki prinesi, MATÜ, 44 900 руб.

Архивы пресс-служб

Patrizia Pepe, ДЛТ, 43 060 руб.

Архивы пресс-служб

DRAE, ДЛТ, 57 600 руб.

Архивы пресс-служб

Osome2some, 48 760 руб.

Архивы пресс-служб

Muus, 50 000 руб.

Архивы пресс-служб

Diego M, Московский универмаг, 43 500 руб.

Архивы пресс-служб

Glox, Very, 30 000 руб.

Архивы пресс-служб

Siamm Siamm, 37 990 руб.

Архивы пресс-служб

Ola Ola, 44 000 руб.

Архивы пресс-служб

SHI-SHI, 39 990 руб.

Архивы пресс-служб

sokolovaBogorodskaya, 41 900 руб.

Архивы пресс-служб

VEA la vie, 42 900 руб.

Архивы пресс-служб

Only Me, 26 900 руб.

Архивы пресс-служб

p.p.s., 29 490 руб.

Архивы пресс-служб

YOU, 18 500 руб.

Архивы пресс-служб

Plotnikova, Зеленый лейбл, 38 280 руб.

Архивы пресс-служб

Revalu, 21 900 руб.

Архивы пресс-служб

GATE31, 13 503 руб.

Архивы пресс-служб

You Wanna, 19 900 руб.

Архивы пресс-служб

Anse, 42 900 руб.

Архивы пресс-служб

Love Republic, 13 999 руб.

Архивы пресс-служб

Lime, 5 999 руб.

Архивы пресс-служб

Shubeco, 22 900 руб.

Архивы пресс-служб

Sela, 4 599 руб.

Архивы пресс-служб

Emka, 16 790 руб.

Архивы пресс-служб

Selfmade, 8 450 руб.

В мире экошуб действуют общие тренды: в идеале шуба должна быть в пол. Но у нас есть свои фавориты. Во-первых, ироничная леопардовая. Такие есть у марки, которую  не называют (спойлер: Balenciaga), а также у T-PAX и Only me. Во-вторых: шубы с длинным ворсом. Есть белоснежные, как у Osome2some, чтобы светиться и пушиться посреди снегогрязи и прочего апокалипсиса, или черные как у Muus и Siamm Siamm для петербургских Уэнсдэй.

Архивы пресс-служб

UPC! I did it again, 180 000 руб.

Архивы пресс-служб

G.M. project, 70 000 руб.

Архивы пресс-служб

Nereja, 440 000 руб.

Если лисичку жалко, а шубку хочется, то хитро смотрим в сторону апсайкла. Выбрали меховые апсайкл-феномены: шубам марки UPC! I did it again посвящает собственные театральные дебюты Юлдус Бахтиозина, изделия Nereja нещадно подделывают, а у G.M. project пока что идеальные цены.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: