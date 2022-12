Все носят экошубы! Нашли для вас 35 самых теплых и красивых!

Если лисичку жалко, а шубку хочется, то хитро смотрим в сторону апсайкла. Выбрали меховые апсайкл-феномены: шубам марки UPC! I did it again посвящает собственные театральные дебюты Юлдус Бахтиозина, изделия Nereja нещадно подделывают, а у G.M. project пока что идеальные цены.