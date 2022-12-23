Все носят экошубы! Нашли для вас 35 самых теплых и красивых!

Этой зимой на всех улицах Петербурга! Вместо привычного монохрома пуховиков и натурального меха: радужные оттенки и причудливые узоры искусственных шуб! Овечки, козочки, лисички и норочки ликуют и (взявшись за лапки и копытца) водят новогодний хоровод! А мы помним, что не все экошубы равны. Более того, не каждая экошуба – экошуба. Внимательно смотрим на состав: настоящая и лучшая – та, у которой волокна животного происхождения (например, стриженая шерсть) крепятся к основе. В такой и вам тепло, и овцы целы.
В мире экошуб действуют общие тренды: в идеале шуба должна быть в пол. Но у нас есть свои фавориты. Во-первых, ироничная леопардовая. Такие есть у марки, которую не называют (спойлер: Balenciaga), а также у T-PAX и Only me. Во-вторых: шубы с длинным ворсом. Есть белоснежные, как у Osome2some, чтобы светиться и пушиться посреди снегогрязи и прочего апокалипсиса, или черные как у Muus и Siamm Siamm для петербургских Уэнсдэй.
Если лисичку жалко, а шубку хочется, то хитро смотрим в сторону апсайкла. Выбрали меховые апсайкл-феномены: шубам марки UPC! I did it again посвящает собственные театральные дебюты Юлдус Бахтиозина, изделия Nereja нещадно подделывают, а у G.M. project пока что идеальные цены.
Комментарии (0)