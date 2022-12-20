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Вещи

Собрали для вас лучшие новогодние наряды! (Спойлер: одеваемся в пайетки, перья и не скупимся на декольте)

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Мы редко позволяем себе такие фэшн-эксперименты, как во время Нового года. Так что как только в коллекциях брендов появляется праздник, мы говорим себе: «Пора!» и собираем небывалые образы. В каких нарядах мы будем плясать в этом декабре? Рассказываем!

Архивы пресс-служб

Bottega Veneta, ДЛТ, 198 500 руб. 

Архивы пресс-служб

Prada, ДЛТ, 375 000 руб. 

Архивы пресс-служб

Saint Laurent, ДЛТ, 423 000 руб. 

Архивы пресс-служб

Area, Времена года, 380 000 руб. 

Архивы пресс-служб

Yves Saint Laurent Couture, Meowshka Vintage, 285 000 руб. 

Архивы пресс-служб

Tatyana Kochnova, 176 000 руб. 

Архивы пресс-служб

Sashaverse, 121 500 руб.

Архивы пресс-служб

Boss, Стокманн, 29 490 руб. 

Архивы пресс-служб

Pervert, 35 000 руб. 

Архивы пресс-служб

Olivia Von Halle, Кенгуру, 32 250 руб. 

Архивы пресс-служб

Masterpeace, Кенгуру, 46 500 руб. 

Архивы пресс-служб

Choux, 37 890 руб. 

Архивы пресс-служб

Namelazz, 18 980 руб. 

Архивы пресс-служб

Gate31, 12 290 руб. 

Архивы пресс-служб

2Mood, 19 980 руб. 

Архивы пресс-служб

YOU, 12 500 руб. 

Перья с пайетками носим неразделимо, жемчуг не стесняемся сочетать с розовым атласом, бриллианты надеваем даже на бранч. Что? Да! В декабре можно все (а в декабре 2022 — тем более!), поэтому не бойтесь экспериментов и собирайте новый платяной гардероб: желтое со сборкой Bottega Veneta, длины макси с декольте до пупа Namelazz и пару пайеточных (чтобы чередовать) — Pervert и 2Mood. Не забудьте винтажную пижаму Yves Saint Laurent — в ней и в пир, и в мир, и Новый год в холле «Астории» встречать. 

Архивы пресс-служб

Sorelle, 35 000 руб.

Архивы пресс-служб

Lina Gasanova, 150 000 руб.

Архивы пресс-служб

My812, 33 000 руб.

Архивы пресс-служб

Muus, 42 000 руб. 

Архивы пресс-служб

MUR, 30 000 руб. 

Архивы пресс-служб

12Storeez, 25 980 руб. 

Архивы пресс-служб

404NotFound, 18 800 руб. 

Архивы пресс-служб

Paola Ray, Стокманн, 10 840 руб. 

Архивы пресс-служб

Сharuel, 7 990 руб.

Архивы пресс-служб

Ola Ola, 17 650 руб.

Архивы пресс-служб

STUDIO 29, 9 500 руб. 

Архивы пресс-служб

Zarina, 1 439 руб. 

Архивы пресс-служб

Love Republic, 4 199 руб. 

Архивы пресс-служб

Lime, 8 999 руб.

Вам нечего скрывать? Прикройтесь пушком в платье MUR и будьте спокойны. Вся жизнь — праздник? Отмечайте его в сверкающем мини Lina Gasanova. Не хотите тратиться? Love Republic, Zarina и Lime расстарались и выпустили завидной красоты коллекции! Эти платья мы будем носить, не снимая, и это не просто слова: отстегнем перья от голубого Charuel, чтобы к вечеру вернуть обратно, и быть во всей красе, накинем кашемировый свитер на пайетки 404NotFound и пойдем на похмельный завтрак, подружим топ My812 с джинсами и будем дожидаться весны. 

Архивы пресс-служб

Dolce&Gabbana, ДЛТ, 798 000 руб. 

Архивы пресс-служб

Prada, ДЛТ, 325 000 руб. 

Архивы пресс-служб

Сумка Misa bags, 52 500 руб.

Архивы пресс-служб

Tatyana Kochnova, 45 000 руб. 

Архивы пресс-служб

Viva La Vika, 15 700 руб. 

Архивы пресс-служб

Herald Percy, Poison Drop, 15 000 руб. 

Архивы пресс-служб

2Mood, 12 980 руб. 

Архивы пресс-служб

Lisa Smith, Poison Drop, 10 500 руб. 

Архивы пресс-служб

Nude Story, 5 850 руб.

Архивы пресс-служб

Love Republic, 2 099 руб. 

Архивы пресс-служб

Zarina, 359 руб. 

Архивы пресс-служб

Бант с жемчугом Panfil, 16 000 руб.

Новогодний образ без украшений даже не хотим представлять, поэтому выбираем все самое сверкающее: легендарную Prada Cleo, усыпанную стразами, колье Viva La Vika с теннисным плетением и сиреневое боа на сдачу. 

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