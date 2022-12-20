Собрали для вас лучшие новогодние наряды! (Спойлер: одеваемся в пайетки, перья и не скупимся на декольте)

Мы редко позволяем себе такие фэшн-эксперименты, как во время Нового года. Так что как только в коллекциях брендов появляется праздник, мы говорим себе: «Пора!» и собираем небывалые образы. В каких нарядах мы будем плясать в этом декабре? Рассказываем!
Перья с пайетками носим неразделимо, жемчуг не стесняемся сочетать с розовым атласом, бриллианты надеваем даже на бранч. Что? Да! В декабре можно все (а в декабре 2022 — тем более!), поэтому не бойтесь экспериментов и собирайте новый платяной гардероб: желтое со сборкой Bottega Veneta, длины макси с декольте до пупа Namelazz и пару пайеточных (чтобы чередовать) — Pervert и 2Mood. Не забудьте винтажную пижаму Yves Saint Laurent — в ней и в пир, и в мир, и Новый год в холле «Астории» встречать.
Вам нечего скрывать? Прикройтесь пушком в платье MUR и будьте спокойны. Вся жизнь — праздник? Отмечайте его в сверкающем мини Lina Gasanova. Не хотите тратиться? Love Republic, Zarina и Lime расстарались и выпустили завидной красоты коллекции! Эти платья мы будем носить, не снимая, и это не просто слова: отстегнем перья от голубого Charuel, чтобы к вечеру вернуть обратно, и быть во всей красе, накинем кашемировый свитер на пайетки 404NotFound и пойдем на похмельный завтрак, подружим топ My812 с джинсами и будем дожидаться весны.
Новогодний образ без украшений даже не хотим представлять, поэтому выбираем все самое сверкающее: легендарную Prada Cleo, усыпанную стразами, колье Viva La Vika с теннисным плетением и сиреневое боа на сдачу.
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