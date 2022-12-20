Собрали для вас лучшие новогодние наряды! (Спойлер: одеваемся в пайетки, перья и не скупимся на декольте)

Перья с пайетками носим неразделимо, жемчуг не стесняемся сочетать с розовым атласом, бриллианты надеваем даже на бранч. Что? Да! В декабре можно все (а в декабре 2022 — тем более!), поэтому не бойтесь экспериментов и собирайте новый платяной гардероб: желтое со сборкой Bottega Veneta, длины макси с декольте до пупа Namelazz и пару пайеточных (чтобы чередовать) — Pervert и 2Mood. Не забудьте винтажную пижаму Yves Saint Laurent — в ней и в пир, и в мир, и Новый год в холле «Астории» встречать.