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Покупка недели: колье-гребень Artskill Store x Lera Treyger

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Колье Inro – результат прекрасного сближения петербургской марки аксессуаров Artskill Store и московского ювелирного бренда Lera Treyger. Это гребень из рога буйвола, помещенный в кожаный чехол на тонком шнурке. На самом деле, колье целых два: черный Angle и молочный Round. 

Архивы пресс-служб

Inro Angle, 10 500 руб.

Архивы пресс-служб

Inro Round, 10 500 руб.

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Название Inro обусловлено тем, что в японской традиции так именовали коробочку для личных предметов. В новом прочтении со своей личной коробочкой можно больше никогда не расставаться. Inro – просто праздник тактильности. Гребни выполнены вручную и производятся в Индии. Каждый имеет свой уникальный оттенок и рисунок. Чехол и шнурок сделаны из натуральной, эластичной кожи с природной текстурой.

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
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