Покупка недели: колье-гребень Artskill Store x Lera Treyger

Название Inro обусловлено тем, что в японской традиции так именовали коробочку для личных предметов. В новом прочтении со своей личной коробочкой можно больше никогда не расставаться. Inro – просто праздник тактильности. Гребни выполнены вручную и производятся в Индии. Каждый имеет свой уникальный оттенок и рисунок. Чехол и шнурок сделаны из натуральной, эластичной кожи с природной текстурой.