Проследуйте в гардеробную: Эрмитаж открыл для посетителей хранилище одежды Петра I

В экспозиции представлены более 300 предметов в примерных хронологических рамках 1672-1725 годов: парадные костюмы и домашние туалеты, военные мундиры и маскарадное платье, нижнее белье и обувь, одежда для работы и головные уборы.
Собрание костюмов находится в реставрационно-хранительском центре в Старой Деревне. В экспозиции представлены более 300 предметов одежды и аксессуаров, предназначенных для разных ситуаций: занятий ремеслами, путешествий, приемов и отдыха в домашней обстановке. В числе «зимних» объектов (все-таки сезон!) — пальто-рединготы «на английский манер», зимние кафтаны на меховой и ватной подкладке, душегрейки-безрукавки, сорочки.
«Одежда первого российского императора, отражая особенности его характера, пристрастия и увлечения, раскрывает Петра как человека стильного, с прекрасным вкусом, умеющего ценить красоту ткани, изящество декоративной отделки, качество изготовления и удобство костюма. Экспозиция также позволяет понять непосредственное влияние императора на развитие моды в России», — считают в Эрмитаже.
Парадный ансамбль (кафтан, штаны-кюлоты), вышитый золотной нитью, предположительно, изготовленный в Берлине, 1717-1724
Камзол из полотняной ткани, вышитый золотной нитью. Предположительно, Османская империя, 1710-1720
Шлафор домашний зимний из набойки по миткалю. Аугсбург или Нижний Рейн. Конец XVII – начало XVIII века
Зимний ансамбль: кафтан и камзол. Кафтан «саксонский» с отделкой серебряным галуном и мехом бобра (новодел). Западная Европа; Россия. 1710-1720 годы.
Камзол из шелковой ткани с узором «бизар». Россия, ткань верха: Франция.1705-1720 годы.
О предметах гардероба Петра I:
Небольшую, но очень яркую группу предметов петровского гардероба составляют ранние костюмы и аксессуары, датируемые концом XVII — рубежом XVIII века: польский и шкиперский кафтаны, куртки и штаны русского покроя, головные уборы – колпаки и шапки-кораблики, роскошные французские ансамбли, декорированные вышивкой шелковой нитью. Часть этих вещей исполнена в Мастерской палате Московского Кремля, другая создана портными московской Немецкой слободы, третья была приобретена в Западной Европе.
В Великое посольство Петр Алексеевич отправился как с привычными русскими платьями, так и с костюмами европейского покроя. В Голландии царь обычно одевался как местный плотник, бюргер либо крестьянин. Петру очень нравилась ординарная голландская одежда: широкие, удобные для работы суконные штаны, куртки-бостроги (бостроки), плотно облегавшие фигуру и защищавшие ее от ветра, вязаные шляпы с полями. В России бостроги также были частью формы матросов и корабельных мастеров. Петру Великому неоднократно заказывали голландские костюмы, которые монарх носил не только для работы, но и для маскарадов.
К числу излюбленных одежд Петра голландского производства относятся и «саардамские» камзолы, декорированные вышивкой в технике трапунто. Несомненно, русский монарх ценил высочайший уровень работы мастеров, добивавшихся рельефной поверхности ткани с помощью иголки и шнура. На экспозиции представлено около 20 образцов голландских костюмов императора Петра I.
Выставка «Гардероб императора» будет работать с 9 декабря 2022 года до конца 2023-го в галерее костюма, которая располагается в Реставрационно-хранительском центре «Старая деревня».
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