Проследуйте в гардеробную: Эрмитаж открыл для посетителей хранилище одежды Петра I

Государственный Эрмитаж

О предметах гардероба Петра I:

Небольшую, но очень яркую группу предметов петровского гардероба составляют ранние костюмы и аксессуары, датируемые концом XVII — рубежом XVIII века: польский и шкиперский кафтаны, куртки и штаны русского покроя, головные уборы – колпаки и шапки-кораблики, роскошные французские ансамбли, декорированные вышивкой шелковой нитью. Часть этих вещей исполнена в Мастерской палате Московского Кремля, другая создана портными московской Немецкой слободы, третья была приобретена в Западной Европе.

В Великое посольство Петр Алексеевич отправился как с привычными русскими платьями, так и с костюмами европейского покроя. В Голландии царь обычно одевался как местный плотник, бюргер либо крестьянин. Петру очень нравилась ординарная голландская одежда: широкие, удобные для работы суконные штаны, куртки-бостроги (бостроки), плотно облегавшие фигуру и защищавшие ее от ветра, вязаные шляпы с полями. В России бостроги также были частью формы матросов и корабельных мастеров. Петру Великому неоднократно заказывали голландские костюмы, которые монарх носил не только для работы, но и для маскарадов.

К числу излюбленных одежд Петра голландского производства относятся и «саардамские» камзолы, декорированные вышивкой в технике трапунто. Несомненно, русский монарх ценил высочайший уровень работы мастеров, добивавшихся рельефной поверхности ткани с помощью иголки и шнура. На экспозиции представлено около 20 образцов голландских костюмов императора Петра I.