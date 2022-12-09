Покупка недели: сумка Millenium петербургского бренда MISA

Сумка вышла лимитированным тиражом в 15 экземпляров, она выполнена из итальянской кожи и покрыта 2400-ми стразами Swarovski. Екатерина Харитошина, основатель и худрук марки, училась кутюрной вышивке в парижской школе Lesage (между прочим, подрядчик Chanel!), и знает про богатый декор все. Этот опыт привил ей скрупулезное внимание к деталям: на производстве марки на Обводном канале следят за каждым стежком, а фурнитуру для сумок отливают сами (едва ли не единственные в России). У Кати есть сын Миша, когда он был совсем маленьким, то плохо выговаривал собственное имя и называл себя «Миса»: дело об этимологии названия марки раскрыто!