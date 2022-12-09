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25 пар зимней обуви, за которые не будет стыдно

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С первым снегом у нас ежегодно появляется один вопрос: где взять нормальные зимние ботинки. Пока улицы Петербурга покрываются снегогрязью, мы выбрали самые классные (и теплые!) варианты, которые будем убивать этой зимой. 

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AGL, ДЛТ, 53 850 руб.  

Архивы пресс-служб

Loro Piana, ЦУМ, 127 500 руб. 

Архивы пресс-служб

Chloe, ДЛТ, 127 500 руб. 

Архивы пресс-служб

Prada, ДЛТ, 92 000 руб. 

Архивы пресс-служб

Miu Miu, ДЛТ, 130 000 руб. 

Архивы пресс-служб

Prada, ДЛТ, 135 000 руб. 

Архивы пресс-служб

Voile Blanche, Кенгуру, 32 000 руб. 

Архивы пресс-служб

Philosophy di Lorenzo Serafini, Кенгуру, 54 000 руб. 

Архивы пресс-служб

Diemme, ДЛТ, 36 250 руб. 

Архивы пресс-служб

Santoni, ДЛТ, 65 200 руб. 

Архивы пресс-служб

Barracuda, No One, 36 790 руб. 

К зимним ботинкам у нас есть несколько требований: утеплитель, который не подведет даже во время долгой загородной прогулки и толстая рифленая подошва, чтобы пробираться по петербургским улицам было чуть безопаснее. И хотя любят не за внешность, мы будем придирчивы: хотим носить зимнюю обувь и в пир, и в мир и на премьеру. Так что с черными хайкерами будем играть на контрастах и сочетать с широкими джинсами, жакетом и нарядными сверкающими серьгами, а к меховым тирольским ботинкам подберем прямые брюки и нежный свитер из мериноса в тон. 

Архивы пресс-служб

2Mood, 18 980 руб. 

Архивы пресс-служб

Ash, Very, 17 900 руб. 

Архивы пресс-служб

Эконика, 19 990 руб. 

Архивы пресс-служб

SHU, 16 990 руб. 

Архивы пресс-служб

UGG, Стокманн, 21 990 руб. 

Архивы пресс-служб

Эконика, 14 693 руб. 

Архивы пресс-служб

2Mood, 16 980 руб. 

Архивы пресс-служб

Afour, 19 500 руб. 

Архивы пресс-служб

Ash, Стокманн, 13 830 руб.

Архивы пресс-служб

Geox, 16 990 руб. 

Архивы пресс-служб

Ever Be, Стокманн, 12 990 руб. 

Архивы пресс-служб

Эконика, 15 990 руб. 

Архивы пресс-служб

Le Silla, No One, 49 990 руб. 

Архивы пресс-служб

Sintezia, 11 900 руб. 

Петербургская марка Sintezia создает свои модели в двух вариантах: с байковым утеплителем и без него, а обувное ателье Afour создает классические и теплые ботинки в сочном травяном оттенке для любителей всегда быть на стиле. Клетчатые Chloe, конечно, не могут похвастаться самой толстой подошвой и непромокаемым верхом, но точно станут ярким акцентом в образе, а кожаные Miu Miu выглядят точь-в-точь как сноубордические ботинки — вариант для apres ski вайба в черте города. 

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