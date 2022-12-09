25 пар зимней обуви, за которые не будет стыдно

С первым снегом у нас ежегодно появляется один вопрос: где взять нормальные зимние ботинки. Пока улицы Петербурга покрываются снегогрязью, мы выбрали самые классные (и теплые!) варианты, которые будем убивать этой зимой.
К зимним ботинкам у нас есть несколько требований: утеплитель, который не подведет даже во время долгой загородной прогулки и толстая рифленая подошва, чтобы пробираться по петербургским улицам было чуть безопаснее. И хотя любят не за внешность, мы будем придирчивы: хотим носить зимнюю обувь и в пир, и в мир и на премьеру. Так что с черными хайкерами будем играть на контрастах и сочетать с широкими джинсами, жакетом и нарядными сверкающими серьгами, а к меховым тирольским ботинкам подберем прямые брюки и нежный свитер из мериноса в тон.
Петербургская марка Sintezia создает свои модели в двух вариантах: с байковым утеплителем и без него, а обувное ателье Afour создает классические и теплые ботинки в сочном травяном оттенке для любителей всегда быть на стиле. Клетчатые Chloe, конечно, не могут похвастаться самой толстой подошвой и непромокаемым верхом, но точно станут ярким акцентом в образе, а кожаные Miu Miu выглядят точь-в-точь как сноубордические ботинки — вариант для apres ski вайба в черте города.
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