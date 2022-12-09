25 пар зимней обуви, за которые не будет стыдно

К зимним ботинкам у нас есть несколько требований: утеплитель, который не подведет даже во время долгой загородной прогулки и толстая рифленая подошва, чтобы пробираться по петербургским улицам было чуть безопаснее. И хотя любят не за внешность, мы будем придирчивы: хотим носить зимнюю обувь и в пир, и в мир и на премьеру. Так что с черными хайкерами будем играть на контрастах и сочетать с широкими джинсами, жакетом и нарядными сверкающими серьгами, а к меховым тирольским ботинкам подберем прямые брюки и нежный свитер из мериноса в тон.