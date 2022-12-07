Птичий рынок: перья – главный новогодний тренд!

К декабрю перья из экстравагантного микротренда превратились в товар первой новогодней необходимости. Жидкие манжеты и скромные воротнички прошлых сезонов не просто отстояли свои птичьи права, они обернулись роскошным пышным оперением. Запросы на вещи с перьями в поисковых системах растут по экспоненте: нам ничего не оставалось делать, кроме как подготовить методичку о том, как их носить, чтоб не выглядеть белой вороной.
Женственный, максималистский тренд подхватили не только декоративно-прикладные марки вроде Valentino или Chanel, но и авангардисты вроде Comme des Garcons, и даже истовые минималисты вроде Jil Sander. Более того, Люк и Люси Мейер, семейная пара многих талантов во главе бренда, предлагают рядиться в перья с головы до ног (включая пернатый клатч). Тем временем в Chanel и Valentino настаивают на частично ощипанном варианте, David Koma сочетает перья с пайетками в своем костюме синей птицы, Koche учат подбирать оперение под брючный костюм, а Christian Cowan переизобрел лапки.
Платье Atelier Biser, 211 000 руб.
Локальные дизайнеры тоже взялись за перо: строчат новогодние дропы. У основоположников тренда 12Storeez (вначале был кардиган) вышли жакеты в желтом (будем звать вас Твити) и лиловом (когда цифровая лаванда – это вы). Из неожиданного: у Mai Mai есть птичья толстовка, у p.p.s. кроп топ, а у Charuel вполне офисная сорочка (а вдруг вы птица-секретарь). Очень практично выступили Autentiments: у них можно купить перьевые манжеты и воротник (в стиле серой шейки) и носить их с чем угодно. Хотя справедливости ради стоит отметить: опушки отстегиваются практически от любой вещи в силу особенностей ухода (их нельзя не то что стирать, а даже мочить). Пока оперение исподволь становится частью повседневной жизни, все же помним, что главное его предназначение – праздник. И если у вас до сих пор нет перьев, то на новогодней вечеринке вы рискуете отбиться от стаи.
Накидка Saint Laurent, ДЛТ, 483 500 руб., босоножки Tom Ford, ДЛТ, 115 000 руб., боди Lime, 4 999 руб. канотье Cocoshnick, 12 100 руб., легинсы Lavarice, 3 300 руб., серьги Wanna?Be!, Poison Drop, 11 900 руб.
Джинсы Miu Miu, ДЛТ, 86 000 руб., туфли Jil Sander, ДЛТ, 49 050 руб., сумка Loewe, 251 500 руб., пальто Namelazz, 29 900 руб., лонгслив Mai Mai, 18 500 руб., кольцо Uncommon Matters, Viva La Vika, 36 600 руб.
Кардиган 12Storeez, 19 980 руб., брюки 12Storeez, 12 980 руб., мюли V Season, No One, 40 490 руб., сумка Bottega Veneta, ДЛТ, 198 500 руб., колье Posh Mimi, Vila La Vika, 4 980 руб.
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