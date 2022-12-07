Птичий рынок: перья – главный новогодний тренд!

Локальные дизайнеры тоже взялись за перо: строчат новогодние дропы. У основоположников тренда 12Storeez (вначале был кардиган) вышли жакеты в желтом (будем звать вас Твити) и лиловом (когда цифровая лаванда – это вы). Из неожиданного: у Mai Mai есть птичья толстовка, у p.p.s. кроп топ, а у Charuel вполне офисная сорочка (а вдруг вы птица-секретарь). Очень практично выступили Autentiments: у них можно купить перьевые манжеты и воротник (в стиле серой шейки) и носить их с чем угодно. Хотя справедливости ради стоит отметить: опушки отстегиваются практически от любой вещи в силу особенностей ухода (их нельзя не то что стирать, а даже мочить). Пока оперение исподволь становится частью повседневной жизни, все же помним, что главное его предназначение – праздник. И если у вас до сих пор нет перьев, то на новогодней вечеринке вы рискуете отбиться от стаи.