Viva Magenta — так называется цвет 2023 года по версии Pantone

Viva Magenta — оттенок, который происходит из семейства красный и считается, «энергичным, смелым, бесстрашным и творческим», «приближающим к природе» и выражающим «новый сигнал силы». Это «пульсирующий цвет», изобилие которого способствует радостному и оптимистичному празднованию, написанию нового повествования.

«Цвет года в этом году — мощный и вдохновляющий. Это новый анимированный красный цвет, который излучает чистую радость, поощряет эксперименты и самовыражение без ограничений, электризующий и безграничный оттенок, который проявляется как выдающееся заявление. Pantone 18-1750 Viva Magenta приветствует всех и каждого с одинаковой жизнерадостностью и бунтарским духом. Это цвет, который дерзок, полон остроумия и включает в себя все», — отмечают в институте цвета.