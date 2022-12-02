Viva Magenta — так называется цвет 2023 года по версии Pantone

Институт цвета Pantone традиционно назвал главный оттенок следующего года. Цветом 2023 назван 18-1759 Viva Magenta — «необычный красный для необычного времени».
Viva Magenta — оттенок, который происходит из семейства красный и считается, «энергичным, смелым, бесстрашным и творческим», «приближающим к природе» и выражающим «новый сигнал силы». Это «пульсирующий цвет», изобилие которого способствует радостному и оптимистичному празднованию, написанию нового повествования.
«Цвет года в этом году — мощный и вдохновляющий. Это новый анимированный красный цвет, который излучает чистую радость, поощряет эксперименты и самовыражение без ограничений, электризующий и безграничный оттенок, который проявляется как выдающееся заявление. Pantone 18-1750 Viva Magenta приветствует всех и каждого с одинаковой жизнерадостностью и бунтарским духом. Это цвет, который дерзок, полон остроумия и включает в себя все», — отмечают в институте цвета.
Исполнительный директор института цвета Pantone:
В наш век технологий мы стремимся черпать вдохновение в природе и в том, что реально. Viva Magenta происходит из семейства красных и вдохновлен красным цветом кошенили — одним из самых ценных красителей, принадлежащих к семейству натуральных красителей, — а также одним из самых сильных и ярких цветов, известных миру.
Viva Magenta воссоединяет нас с изначальной материей. Взывая к силам природы, он активизирует наш дух, помогая нам обрести внутреннюю силу.
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