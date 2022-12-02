Пуховик-косоворотка, выходная пижама, плиссированный клатч и еще 7 мастхэвов декабря

В декабре наряжаем себя и елку. Выбираем вещи с высокой теплоотдачей, мягким характером и эффектной наружностью!
Сумка Frenzlauer
Скоро во всех телеграм каналах! Архитектура, минимализм, суперстиль: фотогеничные сумки Frenzlauer — важная премьера сезона в ДЛТ. Найден достойный конкурент «банану» и «полумесяцу» сестер Олсен: лаконичные сумки Frenzlauer круто смотрятся на фото и занимают верхние строчки в рейтинге «Шедевры минимализма» рядом с Jil Sander, The Row и Khaite. А за их качество отвечают лучшие тосканские мастера во главе с основательницей марки, красоткой Франческой Нери. В коллекции Frenzlauer на первом этаже ДЛТ найдены актуальные огромные шоперы Mami, с которыми удобно ходить за подарками, и крошки-хобо Panier Mini, идеальные аксессуары для смартфона. Носить такие легко и просто: они хороши и с базовым джинсовым комбинезоном, и вполне могут выступить в роли театрального клатча. Но наши любимцы — тактильные плиссированные клатчи Pochette, с которыми если встретишь Новый год (например, в корпулентном жакете поверх длинного платья-комбинации), то и проведешь как надо.
www.dlt.ru
Пуховик Geox
Белоснежный пуховик Geox — наш ответ на повальный тренд макси. Теперь мы знаем, с чем будем носить вечерние платья в пол даже в тридцатиградусный мороз! Специально для России (что особенно приятно!) Geoх выпустили парку-пуховик Pheby, которая обещает согреть, но не перегреть благодаря уникальной системе терморегуляции. Если вопросы эстетики вас интересуют больше, то с этим тоже все в порядке: трендовая длина макси, очаровательный подклад в гусиную лапку и молнии по бокам для широкого шага.
ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Сумка Furla
В круизной коллекции Furla учтены все самые нарядные тренды: искрящиеся пайетки безо всякой меры и туфли в оттенках металлик! Усыпанная пайетками сумка 1927 в мини-формате — сама по себе праздник, с такой каждый день Новый год. А если усилить эффект изящными мюлями из почти что чистого золота (заряженными на богатство) и сверкающими серьгами марки из круизной коллекции, то о платье вообще можно не волноваться: чем выдержаннее и минималистичнее, тем лучше. И вообще: только представьте на месте платья белоснежный брючный костюм!
ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Белье Poby
Барби? Барбикор! Актуализируем тренд на кукольные вещи и носим конфетное белье Poby напоказ. Уехать в закат в розовом кабриолете в обнимку с Кеном — ваша мечта еще с детства? Чтобы все сбылось, зайдите в бутик петербургской марки белья Poby (там есть фотогеничные примерочные с кольцевыми лампами и идеальными зеркалами!), специализирующейся на феминном белье из итальянской микросетки и шелка. Здесь есть очаровательный розовый комплект — атрибут настоящей Барби. Такой бра носим, не скрывая: в идеале под прозрачный топ или боди.
ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Куртка Diego M
Утепленная косоворотка — наша новая зимняя база. Нашли такую у DIEGO M: с двойным воротом, ромбовидной простежкой и в актуальном cвинцовом оттенке. Идеальная униформа для прогулки по Комаровскому берегу с финалом в «Ларисочной».
Рубашка и свитер Boggi Milano
Не знаете, в чем скоротать вечер у камина? Идем в Boggi Milano осваивать неогранж! Этой зимой вспоминаем гранж: обзаводимся клетчатыми рубашками (в таких щеголяют Дэвид Бэкхем и запрещенный Йе), чтобы носить их поверх бежевого свитера с мощными фактурно-тактильными задатками (косплеим плюшевых медведей) и вельветовыми брюками в мелкий рубчик. На улицу выходим в новой куртке «Линк» — миксе жакета и рубашки из супербленда переработанной шерсти и полиэстера.
ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Пижама Any Wowzers
Винтажные ткани, вымирающие зебры и анютины глазки вдохновили дизайнера Any Wowzers Аню Баркову, которая работала в командах Isabel Marant и Zimmermann, на создание коллекции пижам. В кампейне снялась диджей и модель Даша Малыгина со своими любимыми собаками: Тайлером, Бруклином и Инди. А мы так влюбились в принты ее вещей, что будем ходить в них далеко за пределами спальни — на завтраки в «Дом книги» и обеды в Pame.
anywowzers.ru
Одежда Delo Design
Бренд мебели архитектора Арсения Бродача Delo (тот самый, который создал знаменитое кресло «Каеф») набирает объем: переехал в гигантский шоурум на улице Маяковского и запустил коллекцию одежды, созданную вместе с дизайнером Катей Ростовой (еще немного, и получится русский Muji). Абсолютно кайфовые агендерные джинсы, куртки и пальто, идеальные базовые футболки и пижамы, из которых мы не вылезем до весны.
delo-design.com
Экошуба Diego M
Экоовчина идеального оттенка и лохматости нашлась в Diego M. Когда в одной вещи собираются функциональность и экологичность, мы мурчим! Шубу из экомеха DIEGO M можно вывернуть и получить дубленку, а короткий ворс не даст вам замерзнуть даже при самых длительных прогулках. Сочетаем с тотал луком из денима и отправляемся на променад от нового фудмолла Vokzal 1853 до Василеостровского рынка.
Елочные игрушки из «Стокманн»
Нашли место, где отвечают за базар — идем в «СТОКМАНН» наряжать елку как себя: в жемчуга и помпоны! К Новому году не жалеем жемчуга (и устриц!) ни себе, ни елке: в тренде хотят быть все. На рождественском базаре в «Стокманн» помимо елочного морского плато нашлось целое семейство улыбчивых мухоморов (микродозинг — актуальный пункт новогодней ЗОЖ резолюции). Если хочется классики, присмотритесь к венку адвента из помпонов, который любую закрытую дверь превратит в сказку.
ТК «Невский Центр», Невский пр., 114–116
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