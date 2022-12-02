Пуховик-косоворотка, выходная пижама, плиссированный клатч и еще 7 мастхэвов декабря

Скоро во всех телеграм каналах! Архитектура, минимализм, суперстиль: фотогеничные сумки Frenzlauer — важная премьера сезона в ДЛТ. Найден достойный конкурент «банану» и «полумесяцу» сестер Олсен: лаконичные сумки Frenzlauer круто смотрятся на фото и занимают верхние строчки в рейтинге «Шедевры минимализма» рядом с Jil Sander, The Row и Khaite. А за их качество отвечают лучшие тосканские мастера во главе с основательницей марки, красоткой Франческой Нери. В коллекции Frenzlauer на первом этаже ДЛТ найдены актуальные огромные шоперы Mami, с которыми удобно ходить за подарками, и крошки-хобо Panier Mini, идеальные аксессуары для смартфона. Носить такие легко и просто: они хороши и с базовым джинсовым комбинезоном, и вполне могут выступить в роли театрального клатча. Но наши любимцы — тактильные плиссированные клатчи Pochette, с которыми если встретишь Новый год (например, в корпулентном жакете поверх длинного платья-комбинации), то и проведешь как надо.

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