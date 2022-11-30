Винил, винтажная одежда и предметы интерьера: в «Севкабель Порту» пройдет Garage Sail

Никогда не знаешь, какое сокровище можно найти Garage Sail. В прошлый раз удалось отыскать винтажное свадебное платье, подвешенное прямо к потолку Цеха, рейлы с одеждой бывшего парня, восточные ковры, советскую мебель и даже настоящий спортивный мустанг. Были замечены большие монстеры и милые кактусы в горшках. Поэтому название распродажи не случайно выбрано Sail (означает «плыть», «парус»): раскрываем паруса и спешим на поиски действительно необычных вещей-сокровищ.

Команда Собака.ru и сейчас присоединится к «гаражной распродаже». В прошлый раз были замечены платья COS, тренчи Burberry и винтажная сервировочная посуда. Кроме того, газета Metro организует буккроссинг, на который редакторы принесут любимые книги и редкие издания. Каждый желающий может взять понравившийся экземпляр, а взамен положить свой.

Мастера из SneakerKlin будут бесплатно чистить кроссовки прямо на распродаже. А если для очистки потребуется больше времени, то их заберут, приведут в порядок и доставят обновленную пару бесплатно курьером.

Также на сейле будет зона фудкорта с норвежским гиросом, классическими бургерами и вафлями. Сопровождать Распродажу будет диджей за пультом. А специально для гостей бесплатным будет пинг-Порт, настольный теннис у моря.

Garage Sail пройдет в «Севкабель Порту» в Кабельном цеху на первом этаже. Вход свободный со 2 по 4 декабря с 12:00 до 21:00.