Своя ноша не тянет! Огромные сумки — самый долгожданный тренд

Никогда такого не было и вот опять: огромные сумки — мастхэв сезона! Так что смело заигрываем с пропорциями и берем с собой всю жизнь без исключения.
Помните, как пару лет назад все модные инфлюенсеры разгуливали с сумками-крошками, в которые едва помещалась помада? Теперь впадаем в другую крайность: берем с собой гигантские тоуты и мешки, в которых можно унести все на свете. План такой: отправляясь с утра в офис прихватите с собой ноутбук, косметические продукты, спортивную форму и пару контейнеров домашних котлеток, а вечером отправляйтесь на тренировку сытыми и красивыми — все необходимое обязательно найдется в вашей сумке.
Если после всех дел у вас запланирован ужин или светский раут — не беда! Прихватите с собой ту самую сумку-крошку, а большую просто оставьте в гардеробе. Еще один путь для смелых: возьмите сумку подмышку, как клатч. На фоне аксессуара исполинских размеров вы покажетесь просто дюймовочкой.
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