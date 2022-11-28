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Своя ноша не тянет! Огромные сумки — самый долгожданный тренд

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Никогда такого не было и вот опять: огромные сумки — мастхэв сезона! Так что смело заигрываем с пропорциями и берем с собой всю жизнь без исключения. 

Архивы пресс-служб

Marc Jacobs

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Alaia

Архивы пресс-служб

Peter Do

Помните, как пару лет назад все модные инфлюенсеры разгуливали с сумками-крошками, в которые едва помещалась помада? Теперь впадаем в другую крайность: берем с собой гигантские тоуты и мешки, в которых можно унести все на свете. План такой: отправляясь с утра в офис прихватите с собой ноутбук, косметические продукты, спортивную форму и пару контейнеров домашних котлеток, а вечером отправляйтесь на тренировку сытыми и красивыми — все необходимое обязательно найдется в вашей сумке.

Архивы пресс-служб

Acne Studios

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Louis Vuitton

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Act №1

Если после всех дел у вас запланирован ужин или светский раут — не беда! Прихватите с собой ту самую сумку-крошку, а большую просто оставьте в гардеробе. Еще один путь для смелых: возьмите сумку подмышку, как клатч. На фоне аксессуара исполинских размеров вы покажетесь просто дюймовочкой. 

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ДЛТ, Khaite, 191 000 руб.

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Au Pont Rouge, 404NotFound, 35 600 руб.

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Furla, 29 500 руб.

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Кенгуру, Diesel, 7 499 руб.

Архивы пресс-служб

Highcraft, 15 800 руб.

Архивы пресс-служб

Стокманн, Coccinelle, 18 893 руб.

Архивы пресс-служб

Gate31, 3 890 руб.

Архивы пресс-служб

Studio 29, 6 900 руб.

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