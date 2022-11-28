Своя ноша не тянет! Огромные сумки — самый долгожданный тренд

Помните, как пару лет назад все модные инфлюенсеры разгуливали с сумками-крошками, в которые едва помещалась помада? Теперь впадаем в другую крайность: берем с собой гигантские тоуты и мешки, в которых можно унести все на свете. План такой: отправляясь с утра в офис прихватите с собой ноутбук, косметические продукты, спортивную форму и пару контейнеров домашних котлеток, а вечером отправляйтесь на тренировку сытыми и красивыми — все необходимое обязательно найдется в вашей сумке.