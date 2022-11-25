Опять тройка! Рассказываем, как носить костюмные жилеты

Костюмные жилеты — вечный тренд в эпоху многослойности! Рассказываем, как будем их носить в этом сезоне (спойлер: не снимая!).
Костюмный жилет — отличный способ усложнить простой образ из джинсов и лонгслива, дополнительно утеплиться в холода или наоборот, подчеркнуть сексуальность, надев его на голое тело. В пару к жилету потребуются яркие украшения, которые можно менять от случая к случаю.
Они могут быть самыми разными: свободными, как у Autentiments, приталенными, как у Lime, и даже с вышивками летающих стульев, как у Ola Ola. Любимый вариант редактора — конфетный жилет до середины бедра московской марки Mai Mai: он поднимет настроение даже в самый хмурый петербургский день.
Если вы уже задумались над покупкой, то предлагаем искать вдохновение в маминых фотоальбомах и аккаунтах модных инфлюенсеров: жилеты найдутся и там и там. Дополнительные инструкции в наших подборках.
Жилет Boggi 20 250 руб., джинсы с перьями Lime 5 999 руб. , туфли 12Storeez 14 980 руб., клатч Bottega Veneta 207 000 руб., серьги Res Objects 7 900 руб., кольца Viva la Vika 4 580 руб. и 36 600 руб.
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