Опять тройка! Рассказываем, как носить костюмные жилеты

Они могут быть самыми разными: свободными, как у Autentiments, приталенными, как у Lime, и даже с вышивками летающих стульев, как у Ola Ola. Любимый вариант редактора — конфетный жилет до середины бедра московской марки Mai Mai: он поднимет настроение даже в самый хмурый петербургский день.