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Опять тройка! Рассказываем, как носить костюмные жилеты

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Костюмные жилеты — вечный тренд в эпоху многослойности! Рассказываем, как будем их носить в этом сезоне (спойлер: не снимая!).  

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Stella McCartney

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Ralph Lauren

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AZ Factory

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Undercover

Костюмный жилет — отличный способ усложнить простой образ из джинсов и лонгслива, дополнительно утеплиться в холода или наоборот, подчеркнуть сексуальность, надев его на голое тело. В пару к жилету потребуются яркие украшения, которые можно менять от случая к случаю. 

Getty Images

Эмили Ратаковски

Архивы пресс-служб

Джулия Робертс

Они могут быть самыми разными: свободными, как у Autentiments, приталенными, как у Lime, и даже с вышивками летающих стульев, как у Ola Ola. Любимый вариант редактора — конфетный жилет до середины бедра московской марки Mai Mai: он поднимет настроение даже в самый хмурый петербургский день. 

Архивы пресс-служб

Giorgio Armani, ДЛТ, 71 700 руб. 

Архивы пресс-служб

Autentiments, 11 550 руб. 

Архивы пресс-служб

«Кенгуру», Masterpeace, 14 990 руб. 

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Mai Mai, 12 000 руб. 

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Ola Ola, 15 950 руб. 

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Love Republic, 1 999 руб. 

Архивы пресс-служб

Lime, 3 449 руб. 

Если вы уже задумались над покупкой, то предлагаем искать вдохновение в маминых фотоальбомах и аккаунтах модных инфлюенсеров: жилеты найдутся и там и там. Дополнительные инструкции в наших подборках. 

Архивы пресс-служб

Жилет Boggi 20 250 руб., джинсы с перьями Lime 5 999 руб. , туфли 12Storeez 14 980 руб., клатч Bottega Veneta 207 000 руб., серьги Res Objects 7 900 руб., кольца Viva la Vika 4 580 руб. и 36 600 руб.

Архивы пресс-служб

Жилет Gucci 117 000 руб., джинсы 12Storeez 12 980 руб., куртка Aim Clo 8 370 руб., клатч Bottega Veneta 152 500 руб., обувь JW Anderson 44 550 руб., браслет Viva la Vika 4 980 руб.

Архивы пресс-служб

Жилет Mai Mai 12 000 руб., юбка Prada 165 000 руб., лонгслив Ushatava 4 100 руб., кроссовки Loewe 69 950 руб., колье Poison Drop 4 455 руб.

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