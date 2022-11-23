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Вещи

Шапку надень! Нашли для вас самые классные головные уборы, шарфы и перчатки

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Этой зимой дизайнеры устроили мощнейший теплосбыт: закидали нас превосходными шапками, а заодно уютными шарфами и перчатками. Уроки модного укутывания — в нашей подборке.

Шапки

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Loro Piana, 208 000 руб.

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Brunello Cucinelli, 84 000 руб.

Архивы пресс-служб

Meowshka, 18 750 руб.

Архивы пресс-служб

Free Age, 15 200 руб.

Архивы пресс-служб

Vereja, 12 000 руб.

Архивы пресс-служб

Outlaw, 11 500 руб.

Архивы пресс-служб

You, 7 800 руб.

Архивы пресс-служб

Free Age, 6 000 руб.

Архивы пресс-служб

Gate31, 4 690 руб.

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Olga Maki, 6 000 руб.

Архивы пресс-служб

Ola Ola x Octagon, 4 990 руб.

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Azalie, 5 300 руб.

Архивы пресс-служб

Novaya, 6 000 руб.

Архивы пресс-служб

Love to knit, 4 000 руб.

Архивы пресс-служб

Charuel, 3 990 руб.

Архивы пресс-служб

Mirstores, 3 990 руб.

Архивы пресс-служб

Lovers, 5 500 руб.

Архивы пресс-служб

Urbantiger, 3 400 руб.

Архивы пресс-служб

Cocoshnick, 3 825 руб.

Архивы пресс-служб

Check Ya Head, 2 300 руб.

Надавать по шапке еще никогда не было так легко: в ассортименте с десяток вариантов. В актуальном списке этой зимы ностальгические капоры (все мы немного Джейн Эйр), инфантильные чепцы (а у кого такая красивая шапочка?), народные косынки (примеряем послевоенный шик), этнические башлыки (супер-комбо: шарф с капюшоном), классические бини (для теплой макушки), функциональные балаклавы (чтоб уткнуться носом) и зимние панамы (а вдруг солнце).

Шарфы

Jil Sander, 59 750 руб.

Maison Margiela, 39 950 руб.

BY FAR, 20 900 руб.

Vivetta, 11 999 руб.

12Storeez, 26 980 руб.

Ushatava, 25 900 руб.

My812, 16 000 руб.

Monncashmere, 14 980 руб.

Strellson, 8 743 руб.

Gate31, 8 490 руб.

Studio 29, 7 500 руб. 

Nice one, 4 870 руб.

Krakatau, 4 390 руб.

Benetton, 3 999 руб.

Aim Clo, 2 250 руб.

Lime, 1 999 руб.

Актуальный шарф должен быть примерно вдвое длиннее вас и едва ли не волочиться шлейфом: в этом есть шик, драма и тепловая завеса. Хорошо, если при этом он будет фактурно взлохмачен: в искусстве художественного укутывания такому нет равных. Альтернативный вариант – пуховый шарф (вдруг вы – любитель долгих ноябрьских прогулок), против которого ни у ветра, ни у снега, ни даже у ледяного дождя нет ни единого шанса. Если вам снова трудно выбрать, то есть шарф-эмпат Vivetta: он вас обнимет (хотя он просто шарф) и подержит за руку (или за обе).

Перчатки

Архивы пресс-служб

Bottega Veneta, 47 050 руб.

Архивы пресс-служб

Raf Simons, 40 900 руб.

Архивы пресс-служб

Acne Studios, 14 500 руб.

Архивы пресс-служб

N21, 12 650 руб.

Архивы пресс-служб

Yves Salomon, 11 999 руб.

Архивы пресс-служб

Wood Wood, 7 900 руб.

Архивы пресс-служб

Lavsensay, 140 USD

Архивы пресс-служб

WOS, 19 500 руб. 

Архивы пресс-служб

Vereja, 12 000 руб.

Архивы пресс-служб

Glove.Me, 16 900 руб. 

Архивы пресс-служб

Monncashmere, 6 980 руб.

Архивы пресс-служб

You, 4 200 руб.

Архивы пресс-служб

Belucci, 2 093 руб.

Архивы пресс-служб

Lime, 1 399 руб.

Длинные перчатки – важный тренд: носим их, засучив рукава. Такие можно купить у Bottega Veneta (в стиле бриллиантовая рука), у N 21 (то ли гранж, то ли опера, в общем, гранж-опера), у Raf Simons (на прощанье) и у Monncashmere (чтобы всласть скроллить на морозе). Также в ассортименте дофаминовые перчатки Vereja, высокохудожественные Lovesensay, поэтические Glove.Me и односложные WOS.

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