Шапку надень! Нашли для вас самые классные головные уборы, шарфы и перчатки

Этой зимой дизайнеры устроили мощнейший теплосбыт: закидали нас превосходными шапками, а заодно уютными шарфами и перчатками. Уроки модного укутывания — в нашей подборке.
Шапки
Надавать по шапке еще никогда не было так легко: в ассортименте с десяток вариантов. В актуальном списке этой зимы ностальгические капоры (все мы немного Джейн Эйр), инфантильные чепцы (а у кого такая красивая шапочка?), народные косынки (примеряем послевоенный шик), этнические башлыки (супер-комбо: шарф с капюшоном), классические бини (для теплой макушки), функциональные балаклавы (чтоб уткнуться носом) и зимние панамы (а вдруг солнце).
Шарфы
Актуальный шарф должен быть примерно вдвое длиннее вас и едва ли не волочиться шлейфом: в этом есть шик, драма и тепловая завеса. Хорошо, если при этом он будет фактурно взлохмачен: в искусстве художественного укутывания такому нет равных. Альтернативный вариант – пуховый шарф (вдруг вы – любитель долгих ноябрьских прогулок), против которого ни у ветра, ни у снега, ни даже у ледяного дождя нет ни единого шанса. Если вам снова трудно выбрать, то есть шарф-эмпат Vivetta: он вас обнимет (хотя он просто шарф) и подержит за руку (или за обе).
Перчатки
Длинные перчатки – важный тренд: носим их, засучив рукава. Такие можно купить у Bottega Veneta (в стиле бриллиантовая рука), у N 21 (то ли гранж, то ли опера, в общем, гранж-опера), у Raf Simons (на прощанье) и у Monncashmere (чтобы всласть скроллить на морозе). Также в ассортименте дофаминовые перчатки Vereja, высокохудожественные Lovesensay, поэтические Glove.Me и односложные WOS.
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