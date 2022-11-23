Шапку надень! Нашли для вас самые классные головные уборы, шарфы и перчатки

Актуальный шарф должен быть примерно вдвое длиннее вас и едва ли не волочиться шлейфом: в этом есть шик, драма и тепловая завеса. Хорошо, если при этом он будет фактурно взлохмачен: в искусстве художественного укутывания такому нет равных. Альтернативный вариант – пуховый шарф (вдруг вы – любитель долгих ноябрьских прогулок), против которого ни у ветра, ни у снега, ни даже у ледяного дождя нет ни единого шанса. Если вам снова трудно выбрать, то есть шарф-эмпат Vivetta: он вас обнимет (хотя он просто шарф) и подержит за руку (или за обе).