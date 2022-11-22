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«Черная пятница»-2022: Где искать самые большие скидки?

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«Черная пятница» — главный шопинг-день в году. Чтобы вы не заблудились среди предложений, собрали самые интересные скидки и акции. Налетайте!

ЦУМ

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Lvir, 52 250 руб. 

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Aline, 28 500 руб. 

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Mattia Capezzani, 63 000 руб.

С 21 по 25 ноября в ДЛТ, ЦУМе и на tsum.ru можно закупиться люксом с невиданной выгодой. Лучше брать луками, потому что мультибренд предлагает  -20% на вторую и -30% на третью вещь.

Au Pont Rouge

Eytys, 29 900 руб. 

IRO, 22 685 руб.

Alexander Wang, 33 900 руб.

C 25 по 28 ноября универмаг «У красного моста» дает скидку до 50% на избранный ассортимент. Например, сумки Coins можно купить дешевле на 10-15%, кашемир Eyko на 20%, а знаменитое нижнее белье Lovely Eva на 50%. Также скидки будут на 4FORMS (-50%), TOTTI (-25%), URBANTIGER (-40%) и Philanthrop (-40%).

Very

Архивы пресс-служб

MSGM, 6 100 руб.

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P.A.R.O.S.H, 9 900 руб.

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Kalmanovich, 25 300 руб.

Невиданная щедрость, рай для шопоголиков и вот это вот все мы нашли на сайте Very: мультибренд дает скидку 90% на избранный ассортимент! Шубы P.A.R.O.S.H, тотал-луки MSGM и архивные платья Kalmanovich уже летят в корзину.

Rodasoleil

Архивы пресс-служб

Rodasoleil, 12 900 руб.

Архивы пресс-служб

Rodasoleil, 12 900 руб.

Архивы пресс-служб

Rodasoleil, 13 900 руб.

Готовим сани летом, а умные купальники Rodasoleil — зимой. К тому же, в честь «Черной пятницы» бренд дает скидки до 60%. 

Л'Окситан

Архивы пресс-служб

Карманное мыло-монпансье для рук, 875 руб.

Архивы пресс-служб

Расслабляющий бальзам для тела и принятия ванн, 2 590 руб.

Архивы пресс-служб

Сатиновая помада, 925 руб. 

Освежиться, увлажниться и умыться ароматными продуктами французского бренда можно со скидкой до 50% на все. Акция действует с 21 по 27 ноября онлайн и офлайн. 

Кенгуру

Архивы пресс-служб

Автокресло Maxi-Cosi, 41 999 руб.

Архивы пресс-служб

Кровать Chicco, 24 649 руб.

До 30 ноября в салонах сети «Кенгуру» действуют скидки до 40% на коляски, автокресла, детскую мебель, косметику и многое другое.

Charuel

Архивы пресс-служб

 Сharuel, 19 990 руб. 

Архивы пресс-служб

 Charuel, 8 990 руб. 

Архивы пресс-служб

Charuel, 22 990 руб. 

«Одна скидка хорошо, а две — лучше», — решили в Charuel и добавили -15% на весь ассортимент раздела Sale. Акция будет проходить с 24 по 27 ноября. 

TLN

Архивы пресс-служб

Tommy Hilfiger, 19 990 руб. 

Архивы пресс-служб

Tommy Hilfiger, 33 990 руб. 

Архивы пресс-служб

Сalvin Klein, 21 990 руб. 

В период с 21 по 27 ноября во всех магазинах Tommy Hilfiger, Tommy Jeans, Gerry Weber, Strellson и WKND пройдет Black Friday! Скидка 30% на бренды Strellson, Joop!, Gerry Weber, Calvin Klein, Pepe Jeans и Bullboxer footwear и 20% на бренды Tommy Hilfiger и Tommy Jeans, а в магазине Tommy Hilfiger Сенная скидка на Sale увеличивается до -40%. Акция действует только офлайн. 

YOU

Архивы пресс-служб

You, 12 500 руб. 

Во всех магазинах сети c 23 по 27 ноября скидка от 25 до 50%. Обратите внимание, что есть товары-исключения. Однозначно берем кашемир и струящиеся платья!

Стокманн

Архивы пресс-служб

Machka, 20 013 руб. 

Архивы пресс-служб

Essenza, 3 213 руб.

Скидки до 30% на все категории товаров, а также 25% на рождественский базар. Разве будет лучший момент, чтобы закупиться новогодними помпонами, праздничными скатертями и милыми платьями?

Poby

Архивы пресс-служб

Poby, 23 700 руб. 

Архивы пресс-служб

Poby, 3 700 руб. 

Архивы пресс-служб

Poby, 9 400 руб. 

Петербургская марка базового (и одновременно сексуального!) белья Poby дарит скидку 50%, которая затронет даже бестселлеры. Помимо белья на регуляторах, разноцветных балконетов и шелковых комплектов марка предлагает льняные пижамы и костюмы из мериноса. Конечно, все это тоже со скидкой. 

Studio 29 

Архивы пресс-служб

Studio 29, 23 200 руб. 

Скидки до 60% до 27 ноября в онлайн-магазине и во всех магазинах Москвы, Санкт-Петербурга и Иркутска. Отправляемся сюда за идеальной яркой базой, верхней одеждой и костюмами-двойками. 

Avgvst

Архивы пресс-служб

Avgvst, 9 800 руб. 

Не носите украшения? В Avgvst есть украшения и для вас! С 12:00 пятницы 25 ноября и до 23:59 субботы 26 ноября вы сможете купить избранные украшения со скидкой 15-25% на сайте и во всех магазинах Avgvst.

Рив Гош

Архивы пресс-служб

Caudalie, 2 434 руб. 

С 21 по 30 ноября можно купить косметику любимых брендов со скидками до 60%! Обратите внимание на подарочные наборы, на которые тоже действует акция (вы скажете себе «спасибо», когда настанет время дарить новогодние подарки). 

Love Republic

Архивы пресс-служб

Love Republic, 4 599 руб. 

Love Republic устраивает по-настоящему черную пятницу и дарит скидку до 60% на все оттенки черного. Тут мы (не задумываясь!) берем платье с корсетным верхом, структурированный жакет и несколько базовых футболок, чтобы носить их вторым слоем.

Concept Group

Acoola, 4 999 руб. 

Concept Club, 549 руб. 

В офлайн и онлайн магазинах ACOOLA, Concept Club и Infinity Lingerie до 30 ноября пройдет «Черная пятница», во время которой вы сможете приобрести товары со скидкой -40%. В акции участвуют все коллекции, кроме новогодней. 

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