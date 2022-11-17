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Вещи

Воздушные ботинки, царский кардиган и другие модные мастхэвы ноября!

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В ноябре хочется укрыться от наступающих морозов, но сделать это красиво. По этой причине собрали для вас роскошные и уютные модные мастхэвы ноября. 

Tatyana Kochnova

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У Татьяны Кочновой, заведующей петербургским свадебным кутюром нового образца, вышла коллекция вечерней моды: «Я хотела, чтобы гости переключились от реалий этого мира, пусть всего на миг. Но у меня не было цели создать картину беспечной жизни: были и тревожные тени девушек, которые сплетались в вихрь, и шаги, от которых тьма расступается, и черная метель — салют в финале». Если вам совсем некуда пойти в платьях с гигантскими буфами и кружевными шлейфами, присмотритесь к топам-корсетам, которые можно носить с джинсами и сверкающим бра, а еще они так и просятся под плечистый жакет.

SXSLVT

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Петербургская стилистка и завсегдатай Недель моды Вика Салават представила свой бренд SXSLVT. В первый дроп вошли тренч с острыми плечами для поездок в метро, платье с принтом фотоперфоманса Сальвадора Дали для семейных завтраков и тюбетейка из кожи для кэжуал-образов.

Eera

Архивы пресс-служб

Серьги-карабины Eera, которые носят Дуа Липа и Кортни Кадашьян, перекочевали на нарядные сумки для танцев. Так что планируя выходные, не забудьте заглянуть на первый этаж ДЛТ, где теперь можно купить разноцветные сумки итальянского бренда.

Free Age

Архивы пресс-служб

Мы в редакции выбираем кардиганы на ощупь: чтоб ласкал, а не кололся. Free Age понимают нашу боль и предлагают носить кашемир с шелком. В собственном цеху на исторической фабрике «Красный треугольник» работают 19 суперсовременных японских машин и команда профессионалов во главе с основательницей бренда Татьяной Затравиной. Отсюда невиданное для локального кашемира качество и недюжинные технические возможности: от ажура до жаккарда. Кардиган Free Age — царский подарок вашей внутренней шальной императрице: будете под стать эрмитажным экспонатам. Подарка даже два — кардиган двусторонний. Носите его с базовыми вещами пониженной нарядности: рваными джинсами, широкими брюками, длинными юбками и массивными ботинками.

No one

Архивы пресс-служб

Не баг, а фича! No One бороздит диджитал-вселенную в своем новом кампейне. Мультибрендовый бутик No One доказывает, что теряться в текстурах, серфить браузер и скроллить ленту гораздо приятнее в ботинках-челси AGL, сетчатых ботфортах Casadei, желтых клогах Vic Matie и лаковых ботильонах на танкетке Principe di Bologna. Берем с собой лиловый рюкзак Premiata и отправляемся бороздить просторы NFT-миров.

Diego M

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Стеганый пуховик — петербургская неизбежность (читай — база и вечный маст-хэв!). Как добавить ему характера, знают в DIEGO M: в новом сезоне сделали двустороннюю модель с мехом енота. В таком и топтать листья в Летнем саду тепло и на спектакли фестиваля «Золотая маска» пойти красиво. Наше любимое сочетание — с прямыми джинсами и свитером крупной вязки.

Rodasoleil

Архивы пресс-служб

Мы больше не ищем компромисс между здоровьем и красотой, а берем все и сразу вместе с петербургским брендом умных купальников RoDaSoleil. Они придумали особую ткань, которая защищает кожу от фотостарения и пропускает часть солнечных лучей, чтобы загар получился действительно идеальный. Отдельный лайк — этнические принты, в которых нет-нет, да и соберемся на зимовку на Бали.

Poby

Архивы пресс-служб

Молодая петербургская марка белья Poby появилась на рынке всего полгода назад, а уже успела завоевать наше сердце и завидную торговую площадь в «Галерее». Выбор редакторов — комплект-зефир из натурального шелка с лямками на завязках. На каждый день — как манифест феминности, по особому случаю — в качестве топа под жакет.

George Kini

Архивы пресс-служб

Эта сумка George Kini цвета страсти и вишни претендует на звание новой It-bag. Судите сами: в офисном луке острая супрематическая форма подчеркнет ваш рабочий перфекционизм, а в вечернем — напомнит, что с вами все не так-то просто.

Boggi Milano

Архивы пресс-служб

Это зимой слушаемся маму и как следует утепляемся. В новой коллекции Boggi Milano есть куртка L-Block из технологичной ткани (для подводного плавания!) на флисовом подкладе. Бросаться с головой в Финский мы все же не рекомендуем, а вот обеспечить себя классной паркой с оверсайз-карманами и капюшоном (стратегически важным для прогулок по Кронштадту!) очень даже советуем.

Beba Kids

Архивы пресс-служб

Полторы сотни мировых детских марок собрались в мультибрендо- вом магазине BebaKids. Тут и конфетная шуба-рубашка Noble People, и инстаграмные свитшоты Chiara Ferragni, и нежно-розовые ботинки Betsy. Рай для подрастающих хайпбистов!

Geox

Архивы пресс-служб

Почему мы не ходим в брутальных ботинках каждый день? Потому что они весят тонну. В Geox нашли решение! В компании придумали сверхлегкую подошву, которая только выглядит сверхтяжелой. Ботинки из кожи наппа на новой колодке Geox Vilde мы будем носить с юбками в пол, корпулентными жакетами и свитерами oversize повышенной пушистости. Практиковать невыносимую легкость бытия станем повсюду: от загородных прогулок по We Lodge до рабочих будней в коворкинге «Сообщество», который открылся на Новой Голландии.

Стокманн

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

В этом году мы точно не собираемся отказывать себе в празднике и выбираем новогодние украшения, тарелки и игрушки заранее. К тому же, в Стокманн уже заработал рождественский базар, так что урвать золотистого динозавра и венок из помпонов можно до начала всеобщего шопоголизма.

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Материал из номера:
Ноябрь

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