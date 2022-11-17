Воздушные ботинки, царский кардиган и другие модные мастхэвы ноября!

У Татьяны Кочновой, заведующей петербургским свадебным кутюром нового образца, вышла коллекция вечерней моды: «Я хотела, чтобы гости переключились от реалий этого мира, пусть всего на миг. Но у меня не было цели создать картину беспечной жизни: были и тревожные тени девушек, которые сплетались в вихрь, и шаги, от которых тьма расступается, и черная метель — салют в финале». Если вам совсем некуда пойти в платьях с гигантскими буфами и кружевными шлейфами, присмотритесь к топам-корсетам, которые можно носить с джинсами и сверкающим бра, а еще они так и просятся под плечистый жакет.