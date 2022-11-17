Воздушные ботинки, царский кардиган и другие модные мастхэвы ноября!

В ноябре хочется укрыться от наступающих морозов, но сделать это красиво. По этой причине собрали для вас роскошные и уютные модные мастхэвы ноября.
У Татьяны Кочновой, заведующей петербургским свадебным кутюром нового образца, вышла коллекция вечерней моды: «Я хотела, чтобы гости переключились от реалий этого мира, пусть всего на миг. Но у меня не было цели создать картину беспечной жизни: были и тревожные тени девушек, которые сплетались в вихрь, и шаги, от которых тьма расступается, и черная метель — салют в финале». Если вам совсем некуда пойти в платьях с гигантскими буфами и кружевными шлейфами, присмотритесь к топам-корсетам, которые можно носить с джинсами и сверкающим бра, а еще они так и просятся под плечистый жакет.
SXSLVT
Петербургская стилистка и завсегдатай Недель моды Вика Салават представила свой бренд SXSLVT. В первый дроп вошли тренч с острыми плечами для поездок в метро, платье с принтом фотоперфоманса Сальвадора Дали для семейных завтраков и тюбетейка из кожи для кэжуал-образов.
Серьги-карабины Eera, которые носят Дуа Липа и Кортни Кадашьян, перекочевали на нарядные сумки для танцев. Так что планируя выходные, не забудьте заглянуть на первый этаж ДЛТ, где теперь можно купить разноцветные сумки итальянского бренда.
Мы в редакции выбираем кардиганы на ощупь: чтоб ласкал, а не кололся. Free Age понимают нашу боль и предлагают носить кашемир с шелком. В собственном цеху на исторической фабрике «Красный треугольник» работают 19 суперсовременных японских машин и команда профессионалов во главе с основательницей бренда Татьяной Затравиной. Отсюда невиданное для локального кашемира качество и недюжинные технические возможности: от ажура до жаккарда. Кардиган Free Age — царский подарок вашей внутренней шальной императрице: будете под стать эрмитажным экспонатам. Подарка даже два — кардиган двусторонний. Носите его с базовыми вещами пониженной нарядности: рваными джинсами, широкими брюками, длинными юбками и массивными ботинками.
Не баг, а фича! No One бороздит диджитал-вселенную в своем новом кампейне. Мультибрендовый бутик No One доказывает, что теряться в текстурах, серфить браузер и скроллить ленту гораздо приятнее в ботинках-челси AGL, сетчатых ботфортах Casadei, желтых клогах Vic Matie и лаковых ботильонах на танкетке Principe di Bologna. Берем с собой лиловый рюкзак Premiata и отправляемся бороздить просторы NFT-миров.
Diego M
Стеганый пуховик — петербургская неизбежность (читай — база и вечный маст-хэв!). Как добавить ему характера, знают в DIEGO M: в новом сезоне сделали двустороннюю модель с мехом енота. В таком и топтать листья в Летнем саду тепло и на спектакли фестиваля «Золотая маска» пойти красиво. Наше любимое сочетание — с прямыми джинсами и свитером крупной вязки.
Мы больше не ищем компромисс между здоровьем и красотой, а берем все и сразу вместе с петербургским брендом умных купальников RoDaSoleil. Они придумали особую ткань, которая защищает кожу от фотостарения и пропускает часть солнечных лучей, чтобы загар получился действительно идеальный. Отдельный лайк — этнические принты, в которых нет-нет, да и соберемся на зимовку на Бали.
Молодая петербургская марка белья Poby появилась на рынке всего полгода назад, а уже успела завоевать наше сердце и завидную торговую площадь в «Галерее». Выбор редакторов — комплект-зефир из натурального шелка с лямками на завязках. На каждый день — как манифест феминности, по особому случаю — в качестве топа под жакет.
George Kini
Эта сумка George Kini цвета страсти и вишни претендует на звание новой It-bag. Судите сами: в офисном луке острая супрематическая форма подчеркнет ваш рабочий перфекционизм, а в вечернем — напомнит, что с вами все не так-то просто.
Это зимой слушаемся маму и как следует утепляемся. В новой коллекции Boggi Milano есть куртка L-Block из технологичной ткани (для подводного плавания!) на флисовом подкладе. Бросаться с головой в Финский мы все же не рекомендуем, а вот обеспечить себя классной паркой с оверсайз-карманами и капюшоном (стратегически важным для прогулок по Кронштадту!) очень даже советуем.
Полторы сотни мировых детских марок собрались в мультибрендо- вом магазине BebaKids. Тут и конфетная шуба-рубашка Noble People, и инстаграмные свитшоты Chiara Ferragni, и нежно-розовые ботинки Betsy. Рай для подрастающих хайпбистов!
Почему мы не ходим в брутальных ботинках каждый день? Потому что они весят тонну. В Geox нашли решение! В компании придумали сверхлегкую подошву, которая только выглядит сверхтяжелой. Ботинки из кожи наппа на новой колодке Geox Vilde мы будем носить с юбками в пол, корпулентными жакетами и свитерами oversize повышенной пушистости. Практиковать невыносимую легкость бытия станем повсюду: от загородных прогулок по We Lodge до рабочих будней в коворкинге «Сообщество», который открылся на Новой Голландии.
В этом году мы точно не собираемся отказывать себе в празднике и выбираем новогодние украшения, тарелки и игрушки заранее. К тому же, в Стокманн уже заработал рождественский базар, так что урвать золотистого динозавра и венок из помпонов можно до начала всеобщего шопоголизма.
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