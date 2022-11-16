Покупка недели: куртка Junya Watanabe FW 2017

Так совпало, что с приходом санкций и уходом брендов полки магазинов стали пустеть, а владельцы внушительных коллекций дизайнерских вещей давно мечтали разгрузить залежавшиеся годами (а то и десятилетиями!) шкафы. Фоном набирал обороты повальный тренд на архивную моду. И вот результат: сегодня запустилась ресейл-платформа TSUM Collect: в ответ на запрос со всех сторон. Мы прошерстили уже имеющиеся в приложении шедевры и (с трудом!) выбрали один: куртку Junya Watanabe FW 2017 с рукавами-крыльями пэчворк.
Junya Watanabe, 154 500 руб.
Протеже Рей Кавакубо Джунья Ватанабэ создал вещь в лучших традициях японского дизайна: деконструктивизм, структурированность и панк. В коллекции FW 2017 дизайнер обращается к молодежи Англии, которая в 1980-х бесновалась на Кингс-род, слушала Sex Pistols и носила разодранные вещи с безумными леопардовыми пятнами и цветной клеткой.
Junya Watanabe, 154 500 руб.
Эта и многие другие коллекционные вещи уже доступны на новой ресейл-платформе Tsum Collect. Проверку подлинности, хранение и упаковку компания берет на себя, а покупатель получит выбранный товар в течение всего 1-2 дней (невиданные для ресейла скорости!) после оплаты.
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