Покупка недели: куртка Junya Watanabe FW 2017

Так совпало, что с приходом санкций и уходом брендов полки магазинов стали пустеть, а владельцы внушительных коллекций дизайнерских вещей давно мечтали разгрузить залежавшиеся годами (а то и десятилетиями!) шкафы. Фоном набирал обороты повальный тренд на архивную моду. И вот результат: сегодня запустилась ресейл-платформа TSUM Collect: в ответ на запрос со всех сторон. Мы прошерстили уже имеющиеся в приложении шедевры и (с трудом!) выбрали один: куртку Junya Watanabe FW 2017 с рукавами-крыльями пэчворк.