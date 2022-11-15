Я гордость под исподнее запрятал! Как носить белье напоказ и чувствовать себя хорошо?

Глубокие вырезы, прозрачные топы, распахнутые жакеты и небрежно упавшая лямка теперь обнажают не голую грудь, а самые разные бра. «Скрывать больше нечего», — утверждают дизайнеры, а мы разбираемся, как и какое белье носить напоказ.
На подиумах — 15 минут славы вашего исподнего: Acne Studios показал монохромный лук с жакетом и бра, Fendi и Dolce&Gabbana — прозрачные ткани, а Burberry и вовсе надел боди поверх платья. Так что запасаемся вдохновением и отправляемся за необычными бра. Что искать? Стразы, атлас, вышивки и вечную базу с идеальной посадкой! Другими словами, все то, что совсем не хочется прятать под тремя слоями одежды, а так и хочется показать миру.
Если вопрос «куда я в этом?» беспокоит вас не меньше, чем все остальные, то спешим заверить: куда угодно! Если офис требует дресс-кода — застегните одну пуговицу на рубашке, а вечером отправляйтесь в бар и ни в чем себе не отказывайте. А если в планах прогулка с продолжением, то сбрасывайте лямку топа — и мяч на его стороне.
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