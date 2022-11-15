Я гордость под исподнее запрятал! Как носить белье напоказ и чувствовать себя хорошо?

Если вопрос «куда я в этом?» беспокоит вас не меньше, чем все остальные, то спешим заверить: куда угодно! Если офис требует дресс-кода — застегните одну пуговицу на рубашке, а вечером отправляйтесь в бар и ни в чем себе не отказывайте. А если в планах прогулка с продолжением, то сбрасывайте лямку топа — и мяч на его стороне.