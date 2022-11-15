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Вещи

Я гордость под исподнее запрятал! Как носить белье напоказ и чувствовать себя хорошо?

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Глубокие вырезы, прозрачные топы, распахнутые жакеты и небрежно упавшая лямка теперь обнажают не голую грудь, а самые разные бра. «Скрывать больше нечего», —  утверждают дизайнеры, а мы разбираемся, как и какое белье носить напоказ. 

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Dolce&Gabbana

Архивы пресс-служб

Acne Studios

Архивы пресс-служб

Givenchy

Архивы пресс-служб

MSGM

Архивы пресс-служб

Fendi

На подиумах — 15 минут славы вашего исподнего: Acne Studios показал монохромный лук с жакетом и бра, Fendi и Dolce&Gabbana —  прозрачные ткани, а Burberry и вовсе надел боди поверх платья. Так что запасаемся вдохновением и отправляемся за необычными бра. Что искать? Стразы, атлас, вышивки и вечную базу с идеальной посадкой! Другими словами, все то, что совсем не хочется прятать под тремя слоями одежды, а так и хочется показать миру.

N.21

Burberry

Ami

Miu Miu

Prada

Dolce&Gabbana

Если вопрос «куда я в этом?» беспокоит вас не меньше, чем все остальные, то спешим заверить: куда угодно! Если офис требует дресс-кода — застегните одну пуговицу на рубашке, а вечером отправляйтесь в бар и ни в чем себе не отказывайте. А если в планах прогулка с продолжением, то сбрасывайте лямку топа — и мяч на его стороне.

Архивы пресс-служб

Юбка 60 000 руб. и жакет 40 000 руб., все — Pervert, бра WOS 21 800 руб., обувь Mattia Capezzani 45 900 руб., сумка Agreeg 178 000 руб., серьги Amina Muaddi 46 650 руб.

Архивы пресс-служб

Жакет Emka 16 690 руб., юбка Wos 38 900 руб., бра Poby 12 500 руб., обувь Toteme 59 250 руб., сумка Miu Miu 180 000 руб.

Архивы пресс-служб

Рубашка Namelazz 7 900 руб., брюки Lvir 15 900 руб., бра Marc&Andre 6 690 руб., куртка Aline 195 000 руб., ботильоны Bottega Veneta 79 950 руб., сумка By Far 48 900 руб. 

Архивы пресс-служб

Топ Ola Ola 18 000 руб., брюки Emka 10 690 руб., бра Lime 1999 руб., плащ Ushatava 59 900 руб., обувь Sintezia 10 900 руб.

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