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45 пуховиков и зимних курток, заряженных на тепло

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Первый снег – последний шанс купить пуховик и не околеть прямо по дороге. Покупка ответственная, ведь он с нами надолго: в следующий раз мы по традиции снимем его в апреле. Тем временем пуховик превратился в зонтичный термин для всех упитанных курток. Если вам по-настоящему важно наличие гусей и уток в составе, не верьте названию: не ленитесь читать этикетку или открывать вкладку с детальным описанием. Хотя давайте признаем очевидное: приличные современные утеплители отогреют даже самое холодное сердце. Собрали для вас как олдскульные варианты, так и куртки в жанре ни пуха, ни пера.

Архивы пресс-служб

Пуховик Miu Miu, 240 000 руб.

Архивы пресс-служб

Пуховик Jil Sander, 169 000 руб.

Архивы пресс-служб

Пуховик Acne Studios, 72 000 руб.

Архивы пресс-служб

Пуховик Yves Salomon, 76 000 руб.

Архивы пресс-служб

Пуховик Drae, 61 500 руб.

Архивы пресс-служб

Куртка Vivetta, 64 000 руб.

Архивы пресс-служб

Пуховик 404 Not Found, 57 900 руб.

Архивы пресс-служб

Пуховик Agreeg, 110 000 руб.

Архивы пресс-служб

Пуховое пальто Diego M, 72 000 руб.

Архивы пресс-служб

 Куртка Shoreditch Ski Club, 72 300 руб.

Архивы пресс-служб

Пуховик Parajumpers, 85 990 руб.

Архивы пресс-служб

Пуховая куртка, 50 000 руб.

Архивы пресс-служб

Пуховик Pinko, 49 665 руб.

Архивы пресс-служб

Autentiments 39 900 руб.

Архивы пресс-служб

Парка House of Leo, 55 000 руб.

Архивы пресс-служб

Парка Outlow, 57 000 руб.

Архивы пресс-служб

Пуховик Naumi, 49 490 руб.

Архивы пресс-служб

Куртка JNBY, 32 900 руб.

Архивы пресс-служб

Пуховик Geox, 34 990 руб.

Архивы пресс-служб

Стеганое пальто Novaya, 33 900 руб.

Архивы пресс-служб

Куртка Charuel, 29 900 руб.

Архивы пресс-служб

Пуховик 2Mood, 24 980 руб.

Архивы пресс-служб

Куртка GATE31, 15 990 руб.

Архивы пресс-служб

Длинный пуховик Flug, 40 720 руб.

Архивы пресс-служб

Пуховое пальто Krakatau, 26 990 руб.

Архивы пресс-служб

Куртка YOU, 19 800 руб.

Архивы пресс-служб

Куртка Studio 29, 29 000 руб.

Архивы пресс-служб

Куртка SHU, 16 990 руб.

Архивы пресс-служб

Куртка LIME, 13 999 руб.

Архивы пресс-служб

Куртка, Love Republic, 12 999 руб.

Абсолютный чемпион сезона – укороченный пуховик. Такой кроп-массив нужно носить с узкими юбками макси или леггинсами (а то и кэтсьютами), оптически удлиняя ноги до головокружительных высот. Пуховики до середины бедра берите на размер больше: тогда его можно надеть с мини и ботфортами (с широкими брюками тоже выйдет отменно). Отдельная радость – пуховики в пол, и с длинной юбкой роскошно, и поземка нипочем. 

Пуховик Tom Ford, 432 000 руб.

Пуховик Moncler Genius, 235 500 руб.

Пуховая парка Barbed, 127 500 руб.

Пуховая парка Canada Goose, 188 000 руб.

Куртка с пуховой подкладкой Boggi, 65 750 руб.

Пуховик House of Leo, 60 000 руб.

Парка Arctic Explorer, 90 000 руб.

Парка Outlaw, 52 500 руб.

Длинный пуховик Krakatau, 35 590 руб.

Пуховик Novaya, 29 800 руб.

Стеганое пальто JNBY, 39 900 руб.

Куртка GATE31, 17 890 руб.

Пуховик SHU, 19 990 руб.

Пуховик 12Storeez из шерсти и кашемира, 69 980 руб.

Пуховик Urbantiger,  23 000 руб.

Мужчинам не положено кроп-пуховиков (нет в ассортименте), им предлагается робко экспериментировать с цветом (в поле от крем-брюле до терракотового и от горчичного до оливкового), материалами (от бархата до бленда шерсти и кашемира), формой (от техно-парки до пуховика-косухи) и даже орнаментами (тартан!).

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