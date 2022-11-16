45 пуховиков и зимних курток, заряженных на тепло

Первый снег – последний шанс купить пуховик и не околеть прямо по дороге. Покупка ответственная, ведь он с нами надолго: в следующий раз мы по традиции снимем его в апреле. Тем временем пуховик превратился в зонтичный термин для всех упитанных курток. Если вам по-настоящему важно наличие гусей и уток в составе, не верьте названию: не ленитесь читать этикетку или открывать вкладку с детальным описанием. Хотя давайте признаем очевидное: приличные современные утеплители отогреют даже самое холодное сердце. Собрали для вас как олдскульные варианты, так и куртки в жанре ни пуха, ни пера.
Абсолютный чемпион сезона – укороченный пуховик. Такой кроп-массив нужно носить с узкими юбками макси или леггинсами (а то и кэтсьютами), оптически удлиняя ноги до головокружительных высот. Пуховики до середины бедра берите на размер больше: тогда его можно надеть с мини и ботфортами (с широкими брюками тоже выйдет отменно). Отдельная радость – пуховики в пол, и с длинной юбкой роскошно, и поземка нипочем.
Мужчинам не положено кроп-пуховиков (нет в ассортименте), им предлагается робко экспериментировать с цветом (в поле от крем-брюле до терракотового и от горчичного до оливкового), материалами (от бархата до бленда шерсти и кашемира), формой (от техно-парки до пуховика-косухи) и даже орнаментами (тартан!).
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