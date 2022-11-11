Покупка недели: розовый клатч-моллюск Korobeynikov

Не можем оторвать взгляд от эротичного клатча из круизной коллекции российского бренда Korobeynikov. Розовая версия полюбилась нам особенно: цвет и форма вызывают такие ассоциации, что мы краснеем и не произносим их вслух. Но внутри мы в восторге!
Нетрудно догадаться, что дизайнер вдохновлялся морем, но это не просто красивые картинки из мудборда: клатч создается по предзаказу и печатается на 3D-принтере из переработанного пластика с заботой об экологии и океане. Никакого перепроизводства, только индивидуальный заказ и возможность, в случае ненадобности, вновь отдать сумку на переработку. Мы этого, конечно, делать не будем, а поставим моллюска на полку как арт-объект и будем выгуливать по самым торжественным поводам.
Внутри не самого практичного клатча есть хлопковый мешочек, который поможет систематизировать хранение всего, что вы решите взять с собой, а производитель обещает, что изделие прослужит дольше в случае выполнения несложных условий: не ронять, не контактировать с грубыми поверхностями, протирать мягкой сухой тканью, а главное – не садиться (ведь это хоть и пластиковый, но нежный моллюск).
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