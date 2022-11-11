Покупка недели: розовый клатч-моллюск Korobeynikov

Нетрудно догадаться, что дизайнер вдохновлялся морем, но это не просто красивые картинки из мудборда: клатч создается по предзаказу и печатается на 3D-принтере из переработанного пластика с заботой об экологии и океане. Никакого перепроизводства, только индивидуальный заказ и возможность, в случае ненадобности, вновь отдать сумку на переработку. Мы этого, конечно, делать не будем, а поставим моллюска на полку как арт-объект и будем выгуливать по самым торжественным поводам.