По самое не могу! Ботфорты снова в тренде

На прошедшей Неделе моды ботфорты были везде: и широкие у VTMNTS, и с миди платьями Diesel, и абсолютно в каждом образе у David Koma. Самое главное — в этом сезоне они разные и даже есть удобные! Рассказываем, где искать и как носить сапоги выше колена.
Во времена 60-70х в ботфортах были все: Мэри Куант носила их с колготками и мини, Брижит Бардо ходила на телешоу, а Шер и Дэвид Боуи заводили толпу. Как минимум, это было удобно в эпоху мини, которая не отменяла холода, как максимум — эпатажно и роскошно.
На рубеже веков из главного айтема каждой модницы ботфорты превратились в предмет китча. Мы увидим их снова только в 2015 году, когда Раф Симонс, будучи креативным директором Christian Dior, выпустил на подиум моделей в ярких латексных ботфортах с прозрачными каблуками. Тогда то мы и прикупили себе пару, надели один раз и, признаться честно, убрали в долгий ящик.
В 2022 году мы готовы не только смотреть на них, но и носить! Так что достаем запылившиеся коробки и идем покорять улицы Петербурга.
Предлагаем носить их с миди платьями в лютые морозы, а с легинсами и свитерами крупной вязки для создания одновременно собранных и расслабленных луков. Если в пару к ботфортам вы выбираете мини, то сбавить градус сексуальности помогут удлиненный жакет или кардиган.
Если у вас не завалялось заветной пары, то классные варианты есть и у локальных и у мировых брендов. Например, молодая марка SXSLVT стилиста Вики Салават выпустила высокие ботфорты с широким бедром, а в ассортименте мультибрендового бутика No One есть Сasadei на плоском ходу и Stuart Weitzman на каблуке-рюмочке.
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