По самое не могу! Ботфорты снова в тренде

Во времена 60-70х в ботфортах были все: Мэри Куант носила их с колготками и мини, Брижит Бардо ходила на телешоу, а Шер и Дэвид Боуи заводили толпу. Как минимум, это было удобно в эпоху мини, которая не отменяла холода, как максимум — эпатажно и роскошно.

На рубеже веков из главного айтема каждой модницы ботфорты превратились в предмет китча. Мы увидим их снова только в 2015 году, когда Раф Симонс, будучи креативным директором Christian Dior, выпустил на подиум моделей в ярких латексных ботфортах с прозрачными каблуками. Тогда то мы и прикупили себе пару, надели один раз и, признаться честно, убрали в долгий ящик.

В 2022 году мы готовы не только смотреть на них, но и носить! Так что достаем запылившиеся коробки и идем покорять улицы Петербурга.