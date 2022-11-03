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Покупка недели: кеды 1965 – коллаб Два мяча х Павел Пепперштейн

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Певцы ГОСТа и советского спорта – марка «Два мяча» и художник Павел Пепперштейн объединились с единственной целью: чтобы вы в ноябре могли шиковать в белоснежных кедах!

Кеды 1965 Два Мяча х Пепперштейн , 9 490 руб.

Кеды с космическим уклоном только выглядят просто, а на самом деле что только не символизируют. Устремлённый прочь от земного шара корабль на одном из кед олицетворяет несгибаемый дух людей, которые привыкли действовать, а не ждать. Солнечная корона на втором подчёркивает их особую роль в устройстве мира. И это еще не все!

Павел Пепперштейн добавляет интриги: «Обувь является важнейшим посредником между телом человека и телом нашей планеты Земли. Одновременно обувь представляет собой социальное послание. Будучи напрямую связанной с движением, обувь многое говорит о том, как человек хочет перемещаться по поверхности планеты и куда он устремлён. Наша планета представляет собой одно из космических тел. Её можно даже назвать космическим кораблём, на котором мы все путешествуем в безграничном пространстве. Поэтому обувь — это клапан, позволяющий нам, пассажирам космического корабля, нажимать на нужные точки и существенные кнопки на пульте управления нашей орбитальной станции и ощущать ответные импульсы, проникающие сквозь подошву и достигающие нашего сознания».

От себя добавим: кеды хлопковые, на дворе ноябрь. Такой обуви подходит только сухая или влажная чистка без использования отбеливателей. Не стоит отжимать и сушить в стиральной машине — кеды испортятся с космической скоростью.

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