Покупка недели: кеды 1965 – коллаб Два мяча х Павел Пепперштейн

Павел Пепперштейн добавляет интриги: «Обувь является важнейшим посредником между телом человека и телом нашей планеты Земли. Одновременно обувь представляет собой социальное послание. Будучи напрямую связанной с движением, обувь многое говорит о том, как человек хочет перемещаться по поверхности планеты и куда он устремлён. Наша планета представляет собой одно из космических тел. Её можно даже назвать космическим кораблём, на котором мы все путешествуем в безграничном пространстве. Поэтому обувь — это клапан, позволяющий нам, пассажирам космического корабля, нажимать на нужные точки и существенные кнопки на пульте управления нашей орбитальной станции и ощущать ответные импульсы, проникающие сквозь подошву и достигающие нашего сознания».