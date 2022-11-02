Ура, каникулы! 10 детских вещей для классной внеклассной жизни

Забрасываем надоевшую школьную форму в недолгий ящик и отправляем ребенка в приключенческую экспедицию на поиски собственного стиля. Пусть проведет каникулы с пользой, а вам будет, что выложить в соцсети. Все лучшее – юным хайпбистам!
Шарф Ralph Lauren
Шарф и шапка 21 800 руб. и 10 800 руб. Ralph Lauren, свитер Del Lago 13 700 руб., джоггеры Diesel 8 910 руб., кеды Golden Goose 24 750 руб.
Шарф, в котором весело гулять, танцевать и даже лечить горло. Вместо шерстяного огрызка, который обычно именуют детским шарфом, тут длина актуальная — в пол (хоть упражнения с лентой выполняй), а расцветка и вовсе для начинающих супергероев. На примере шарфа легко растолковать малышу важнейшее понятие акцентной вещи.
Свитшот-раскраска LOLOCLO
Свитшот, который отвлечет вашего школьника от всего плохого. На выходе получите час свободного времени, абсолютный шедевр и юного ценителя искусств, у которого никогда не поднимется рука обливать супом картины других художников (например, Ван Гога). Набор можно купить онлайн, а можно – в недавно открывшемся первом петербургском магазине LOLOCLO в «Галерее».
Толстовка-мышка Little Acorns
Петербургская марка Little Acorns мыслит локально: худи выходят теплые, с начесом, капюшон сконструирован так, что закрывает шею – спасибо дизайнерам за теплых ноябрьских детей. Но главное: у него ушки. Идеально для мышиной возни!
Берет Yukozhuro
Береты, чепцы и варежки этой петербургской мастерицы – тайная страсть автора этого текста. Вышитые лисички, зайчата и оленята заставят любое сердце и затвор фотоаппарата биться чаще. К тому же, у Юлии супер-составы: доминирует альпака и нежнейший меринос. Можно купить готовое, а можно заказать, тогда в добавок к лисичкам Юлия вышьет еще и детские инициалы.
Футболка Black Black
Разбираем понятие оверсайз: футболка для каникул должна быть максимально свободного кроя. Всегда лучше, если на ней монстр. У петербургской марки Black Black идеальный монстр: если приглядеться, то он возвращает нам солнце и скандирует «Peace to all».
Костюм Loomknits
Без спортивных костюмов все равно не обойтись: берите стеганый. Ребенок будет почти непродуваемый и как следует укутанный: костюм состоит из трех слоев, тот, что посередине – тонкий утеплитель. У марки еще есть отличные кардиганы для даблдрессинга.
Сумка Marni
Сумка Marni – сказочное фэшн-лукошко, сплетенное из узких разноцветных полипропиленовых лент: чем не повод обсудить экологию. В нее помещаются только самые необходимые сокровища и смартфон, но для этого его придется выключить и отвлечься от роблокса, где, кстати, сумка произвела бы фурор.
Брюки Stella MacCartney
Брюки для детей-цветов! У брюк свой вайб: в таких никогда не захочется ссориться и драться, ведь они вельветовые, оранжевые и в цветочек. В них просто невозможно вырасти плохим человеком. Если брюки не помогают, то у марки есть еще куртка.
Ботинки Geox
Обувь, чтобы заниматься любимым делом – месить грязь и скакать по неглубоким лужам: в Geox делают ботинки, которые умеют дышать и выходить сухими из воды. Зигзаги по бокам по всей видимости означают, что с зарядом ребенка все в полном порядке. К тому же, кислотно-зеленый - один из главных цветов осени, зимы и весны - заряда хватит аж на два сезона!
Меховая маска для сна Yves Salomon
Каникулы – чтобы спать! В меховой маске олененка даже самый гиперактивный ребенок будет спать как Бемби. Если вдруг вы против Бемби, в наличии есть сонные пингвинята.
Комментарии (0)