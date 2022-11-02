Ура, каникулы! 10 детских вещей для классной внеклассной жизни

Обувь, чтобы заниматься любимым делом – месить грязь и скакать по неглубоким лужам: в Geox делают ботинки, которые умеют дышать и выходить сухими из воды. Зигзаги по бокам по всей видимости означают, что с зарядом ребенка все в полном порядке. К тому же, кислотно-зеленый - один из главных цветов осени, зимы и весны - заряда хватит аж на два сезона!