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Ура, каникулы! 10 детских вещей для классной внеклассной жизни

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Забрасываем надоевшую школьную форму в недолгий ящик и отправляем ребенка в приключенческую экспедицию на поиски собственного стиля. Пусть проведет каникулы с пользой, а вам будет, что выложить в соцсети. Все лучшее – юным хайпбистам!

Шарф Ralph Lauren

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Шарф и шапка 21 800 руб. и 10 800 руб. Ralph Lauren, свитер Del Lago 13 700 руб., джоггеры Diesel 8 910 руб., кеды Golden Goose 24 750 руб.

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Шарф, в котором весело гулять, танцевать и даже лечить горло. Вместо шерстяного огрызка, который обычно именуют детским шарфом, тут длина актуальная — в пол (хоть упражнения с лентой выполняй), а расцветка и вовсе для начинающих супергероев. На примере шарфа легко растолковать малышу важнейшее понятие акцентной вещи.

Свитшот-раскраска LOLOCLO

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Подарочный набор со свитшотом LOLOCLO, 4 690 руб.

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Свитшот, который отвлечет вашего школьника от всего плохого. На выходе получите час свободного времени, абсолютный шедевр и юного ценителя искусств, у которого никогда не поднимется рука обливать супом картины других художников (например, Ван Гога). Набор можно купить онлайн, а можно – в недавно открывшемся первом петербургском магазине LOLOCLO в «Галерее».

Толстовка-мышка Little Acorns

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Толстовка-мышка Little Acorns 4800 руб.

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Петербургская марка Little Acorns мыслит локально: худи выходят теплые, с начесом, капюшон сконструирован так, что закрывает шею – спасибо дизайнерам за теплых ноябрьских детей. Но главное: у него ушки. Идеально для мышиной возни!

Берет Yukozhuro

Архивы пресс-служб

Берет YuKozhuro от 3 200 руб.

Береты, чепцы и варежки этой петербургской мастерицы – тайная страсть автора этого текста. Вышитые лисички, зайчата и оленята заставят любое сердце и затвор фотоаппарата биться чаще. К тому же, у Юлии супер-составы: доминирует альпака и нежнейший меринос. Можно купить готовое, а можно заказать, тогда в добавок к лисичкам Юлия вышьет еще и детские инициалы.

Футболка Black Black

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Футболка Black Black 2 400 руб.

Разбираем понятие оверсайз: футболка для каникул должна быть максимально свободного кроя. Всегда лучше, если на ней монстр. У петербургской марки Black Black идеальный монстр: если приглядеться, то он возвращает нам солнце и скандирует «Peace to all». 

Костюм Loomknits

Толстовка Loomknits 2 900 руб, брюки Loomknits 2500 руб

Без спортивных костюмов все равно не обойтись: берите стеганый. Ребенок будет почти непродуваемый и как следует укутанный: костюм состоит из трех слоев, тот, что посередине – тонкий утеплитель. У марки еще есть отличные кардиганы для даблдрессинга.

Сумка Marni

Архивы пресс-служб

Сумка Marni 8425 руб., платье Marni 23 400 руб.

Сумка Marni – сказочное фэшн-лукошко, сплетенное из узких разноцветных полипропиленовых лент: чем не повод обсудить экологию. В нее помещаются только самые необходимые сокровища и смартфон, но для этого его придется выключить и отвлечься от роблокса, где, кстати, сумка произвела бы фурор.

Брюки Stella MacCartney

Архивы пресс-служб

Брюки Stella MacCartney 11 499 руб.

Архивы пресс-служб

Куртка Stella MacCartney 21 499 руб.

Брюки для детей-цветов! У брюк свой вайб: в таких никогда не захочется ссориться и драться, ведь они вельветовые, оранжевые и в цветочек. В них просто невозможно вырасти плохим человеком. Если брюки не помогают, то у марки есть еще куртка.

Ботинки Geox

Архивы пресс-служб

Ботинки Geox 6 990 руб.

Архивы пресс-служб

Обувь, чтобы заниматься любимым делом – месить грязь и скакать по неглубоким лужам: в Geox делают ботинки, которые умеют дышать и выходить сухими из воды. Зигзаги по бокам по всей видимости означают, что с зарядом ребенка все в полном порядке. К тому же, кислотно-зеленый - один из главных цветов осени, зимы и весны - заряда хватит аж на два сезона!

Меховая маска для сна Yves Salomon

Архивы пресс-служб

Маска для сна Yves Salomon 10 499 руб.

Каникулы – чтобы спать! В меховой маске олененка даже самый гиперактивный ребенок будет спать как Бемби. Если вдруг вы против Бемби, в наличии есть сонные пингвинята.

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