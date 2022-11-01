Все наденут сегодня пальто! Выбрали для вас 40 лучших

Давайте начистоту: пальто в ноябрьском Петербурге – декоративный элемент. Оно промокает, пачкается и продувается. Оно мнется, скатывается и скукоживается. Но! Золотая осень минус красивое пальто равно затяжное ненастье плюс унылая (непромокаемая) куртка. Вывод: без пальто человеку нельзя. Не пытайтесь выбирать рационально – берите неотразимое. Вам не от дождя, а стиль раздавать.
Самое актуальное пальто сезона – до пят. Не важно, однобортное, двубортное или пальто-халат. Носите его по мотивам последних недель моды: распахнутым. Днем – поверх просторного брючного костюма, вечером – либо с прозрачными топами и юбкой макси, либо с ботфортами и мини, а то и вовсе с кэтсьютом или боди. Вездесущие пальто средней длины тоже никто не отменял: самое время затянуть пояса потуже, засучить рукава повыше и натянуть длинные перчатки. Короткие пальто в стиле наших любимых гигантских жакетов отлично смотрятся с леггинсами и узкими длинными юбками. Особняком стоит кейп – по определению акцентная вещь, ему не нужны дополнительные стилистические фокусы, а достаточно спокойной базы.
К извечным бежевым, черным и серым добавились белоснежные, оливковые, баклажановые и кобальтовые пальто. Если вам все равно скучно, берите розовые: с бисерными цветочками как у Ruban или с собачкой как у Zabelina, никто не осудит. Интересно, как в сегменте лютого люкса прибавляется локальных игроков, например, Free Age, Izeta, Tevi и And The Brand практикуют ценообразование в унисон с важными мировыми дизайнерами. Обращайте внимание на материалы: шерсть или кашемир должны доминировать над синтетическими волокнами, иначе это не пальто, а какое-то полупальто.
В мужских отделах две радости: пальто-халаты (элегантная обломовщина) и вполне классические пальто с игривыми деталями. Извилистые бархатные лацканы (House of Leo), леопардовая окантовка (Marni) или два ряда пестисов (Lanvin) на радость вашему внутреннему королю бурлеска.
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