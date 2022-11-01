Все наденут сегодня пальто! Выбрали для вас 40 лучших

Самое актуальное пальто сезона – до пят. Не важно, однобортное, двубортное или пальто-халат. Носите его по мотивам последних недель моды: распахнутым. Днем – поверх просторного брючного костюма, вечером – либо с прозрачными топами и юбкой макси, либо с ботфортами и мини, а то и вовсе с кэтсьютом или боди. Вездесущие пальто средней длины тоже никто не отменял: самое время затянуть пояса потуже, засучить рукава повыше и натянуть длинные перчатки. Короткие пальто в стиле наших любимых гигантских жакетов отлично смотрятся с леггинсами и узкими длинными юбками. Особняком стоит кейп – по определению акцентная вещь, ему не нужны дополнительные стилистические фокусы, а достаточно спокойной базы.