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Все наденут сегодня пальто! Выбрали для вас 40 лучших

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Давайте начистоту: пальто в ноябрьском Петербурге – декоративный элемент. Оно промокает, пачкается и продувается. Оно мнется, скатывается и скукоживается. Но! Золотая осень минус красивое пальто равно затяжное ненастье плюс унылая (непромокаемая) куртка. Вывод: без пальто человеку нельзя. Не пытайтесь выбирать рационально – берите неотразимое. Вам не от дождя, а стиль раздавать.

Архивы пресс-служб

Fendi, 1 150 000 руб.

Архивы пресс-служб

Nanushka, 121 000 руб.

Архивы пресс-служб

Balenciaga, 382 500 руб.

Архивы пресс-служб

Miu Miu, 1 050 000 руб.

Архивы пресс-служб

Loewe, 310 500 руб.

Архивы пресс-служб

Kiton, 2 880 000 руб.

Архивы пресс-служб

Free Age, 140 000 руб.

Архивы пресс-служб

Izeta, 233 000 руб.

Архивы пресс-служб

DIEGO M, 64 250 руб.

Архивы пресс-служб

Barbara Bui, 129 900 руб.

Архивы пресс-служб

And The Brand, 159 400 руб.

Архивы пресс-служб

Joseph, 54 400 руб.

Архивы пресс-служб

Ruban, 420 000 руб.

Архивы пресс-служб

Max Mara, 102 000 руб.

Архивы пресс-служб

P.A.R.O.S.H., 81 600 руб.

Архивы пресс-служб

Jil Sander, 480 000 руб.

Самое актуальное пальто сезона – до пят. Не важно, однобортное, двубортное или пальто-халат. Носите его по мотивам последних недель моды: распахнутым. Днем – поверх просторного брючного костюма, вечером – либо с прозрачными топами и юбкой макси, либо с ботфортами и мини, а то и вовсе с кэтсьютом или боди. Вездесущие пальто средней длины тоже никто не отменял: самое время затянуть пояса потуже, засучить рукава повыше и натянуть длинные перчатки. Короткие пальто в стиле наших любимых гигантских жакетов отлично смотрятся с леггинсами и узкими длинными юбками. Особняком стоит кейп – по определению акцентная вещь, ему не нужны дополнительные стилистические фокусы, а достаточно спокойной базы.

Архивы пресс-служб

P.P.S, 27 990 руб.

Архивы пресс-служб

Ola Ola, 41 200 руб.

Архивы пресс-служб

Zabelina, 59 900 руб.

Архивы пресс-служб

Namelazz, 23 900  руб.

Архивы пресс-служб

Daria Urkineeva, 36 200 руб.

Архивы пресс-служб

Belucci, 12 242 руб.

Архивы пресс-служб

Not for sale, 21 000 руб.

Архивы пресс-служб

T.E.V.I., 112 500 руб.

Архивы пресс-служб

OSOME2SOME, 974$

Архивы пресс-служб

Autentiments, 39 840 руб.

Архивы пресс-служб

Outlaw, 59 500  руб.

Архивы пресс-служб

Walk of Shame, 80 800 руб.

Архивы пресс-служб

12 Storeez, 49 980 руб.

Архивы пресс-служб

My812, 52 000 руб.

К извечным бежевым, черным и серым добавились белоснежные, оливковые, баклажановые и кобальтовые пальто. Если вам все равно скучно, берите розовые: с бисерными цветочками как у Ruban или с собачкой как у Zabelina, никто не осудит. Интересно, как в сегменте лютого люкса прибавляется локальных игроков, например, Free Age, Izeta, Tevi и And The Brand практикуют ценообразование в унисон с важными мировыми дизайнерами. Обращайте внимание на материалы: шерсть или кашемир должны доминировать над синтетическими волокнами, иначе это не пальто, а какое-то полупальто.

Ralph Lauren 435 000 руб.

Palm Angels 183 000 руб.

Lanvin 359 000 руб.

Marni 212 500 руб.

House of Leo, 57 000 руб.

LYPH 56 900 руб.

Strellson, 52 990 руб.

  Ockam, 25 500 руб.

12 Storeez 54 980 руб.

Bardqua 67 350 руб.

В мужских отделах две радости: пальто-халаты (элегантная обломовщина) и вполне классические пальто с игривыми деталями. Извилистые бархатные лацканы (House of Leo), леопардовая окантовка (Marni) или два ряда пестисов (Lanvin) на радость вашему внутреннему королю бурлеска.

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