Клубничные, ванильные и фисташковые: вот 20 отличных кардиганов

Давайте просто примем как факт, что кардиган — отличная идея в любой ситуации. Во-первых, это тепло. И это, пожалуй, основное! Во-вторых, сочетать его можно буквально с чем угодно: белая футболка и джинсы — и вы готовы идти на хоккейный матч (да, бывают и такие свидания), на голое тело с акцентным колье — отправляемся на вернисаж, с кроп-топом и брюками — в кабаре «Шум» слушать стихи (или рэп, как повезет).