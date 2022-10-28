Клубничные, ванильные и фисташковые: вот 20 отличных кардиганов

Мы и не заметили, как Петербург принял свой привычный вид промозглости и серости. И мы любим его таким, но все же хотим пережить зиму без потерь, поэтому запасаемся уютными кардиганами. Пушистые, разноцветные и интеллигентные: в нашей подборке только те, из которых вы точно не захотите вылезать до самой весны.
Давайте просто примем как факт, что кардиган — отличная идея в любой ситуации. Во-первых, это тепло. И это, пожалуй, основное! Во-вторых, сочетать его можно буквально с чем угодно: белая футболка и джинсы — и вы готовы идти на хоккейный матч (да, бывают и такие свидания), на голое тело с акцентным колье — отправляемся на вернисаж, с кроп-топом и брюками — в кабаре «Шум» слушать стихи (или рэп, как повезет).
Так что выбирайте себе один из нашей подборки и живите, выживайте и проживайте всю зиму. Классные варианты как раз есть и у локальных марок, и у мировых брендов. Например, белый с клубникой G.M Project вяжут вручную, а сверкающий Miu Miu точно не оставит вас без внимания.
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