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Клубничные, ванильные и фисташковые: вот 20 отличных кардиганов

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Мы и не заметили, как Петербург принял свой привычный вид промозглости и серости. И мы любим его таким, но все же хотим пережить зиму без потерь, поэтому запасаемся уютными кардиганами. Пушистые, разноцветные и интеллигентные: в нашей подборке только те, из которых вы точно не захотите вылезать до самой весны. 

Архивы пресс-служб

G.M Project, 16 500 руб.

Архивы пресс-служб

Studio 29, 14 600 руб.

Архивы пресс-служб

Ola Ola, 23 000 руб.

Архивы пресс-служб

Mirstores, 6 990 руб. 

Архивы пресс-служб

Aim Clo, 5 950 руб.

Архивы пресс-служб

4Forms, 9 890 руб.

Архивы пресс-служб

Edge Design, 9 800 руб.

Архивы пресс-служб

Colorplay, 10 990 руб.

Архивы пресс-служб

Monochrome, 32 000 руб.

Архивы пресс-служб

Monnсashmere, 22 980 руб. 

Давайте просто примем как факт, что кардиган — отличная идея в любой ситуации. Во-первых, это тепло. И это, пожалуй, основное! Во-вторых, сочетать его можно буквально с чем угодно: белая футболка и джинсы — и вы готовы идти на хоккейный матч (да, бывают и такие свидания), на голое тело с акцентным колье — отправляемся на вернисаж, с кроп-топом и брюками — в кабаре «Шум» слушать стихи (или рэп, как повезет).

Архивы пресс-служб

Miu Miu, 275 000 руб.

Архивы пресс-служб

Loewe, 125 500 руб.

Архивы пресс-служб

Botrois, 24 900 руб.

Архивы пресс-служб

Bottega Veneta, 153 500 руб.

Архивы пресс-служб

Miu Miu, 265 000 руб.

Архивы пресс-служб

Marc Jacobs, 48 900 руб.

Архивы пресс-служб

Free Age, 72 600 руб.

Архивы пресс-служб

Dolce&Gabbana, 250 500 руб.

Архивы пресс-служб

12Storeez, 39 980 руб.

Архивы пресс-служб

Valentino, 466 500 руб.

Так что выбирайте себе один из нашей подборки и живите, выживайте и проживайте всю зиму. Классные варианты как раз есть и у локальных марок, и у мировых брендов. Например, белый с клубникой G.M Project вяжут вручную, а сверкающий Miu Miu точно не оставит вас без внимания. 

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