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СМИ: Zara вернется в Россию под названием «Новая мода»

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Всего планируется открытие четырех брендов, входивших вместе с Zara в Inditex Group. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на свой источник.

Anastasia MiPhoto / Shutterstock.com

По данным издания, в магазинах будут представлены не все коллекции бренда. Российский офис продолжит работу, но под руководством ливанского бизнесмена.

Ранее стало известно, что магазины сети Inditex могут возобновить работу в России. Для этого испанская компания (владеет брендами  Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear и другими) рассматривает возможность передачи российских активов партнерам из «дружественной» страны. По мнению экспертов, передача Inditex российского бизнеса партнерам займет от полугода до одного года. 

Напомним, компания Inditex приостановила деятельность в России после начала спецоперации.

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