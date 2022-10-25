СМИ: Zara вернется в Россию под названием «Новая мода»

По данным издания, в магазинах будут представлены не все коллекции бренда. Российский офис продолжит работу, но под руководством ливанского бизнесмена.

Ранее стало известно, что магазины сети Inditex могут возобновить работу в России. Для этого испанская компания (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear и другими) рассматривает возможность передачи российских активов партнерам из «дружественной» страны. По мнению экспертов, передача Inditex российского бизнеса партнерам займет от полугода до одного года.

Напомним, компания Inditex приостановила деятельность в России после начала спецоперации.