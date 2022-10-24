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Бренд модной одежды и аксессуаров LIMÉ запустил линию нижнего белья

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Линия создана с учетом актуальных трендов — без косточек и формованных чашек, а также выполнена из гипоаллергенных материалов, подходящих для чувствительной кожи. Модели обеспечивают легкую поддержку и максимальный комфорт в течение дня. В коллекцию вошли топы бралетт на широких и тонких бретелях, бюстгальтеры с треугольной мягкой чашкой, брифы и бразилиано с высокой и классической посадкой, а также стринги.

Новинки представлены в четырех категориях: бесшовное белье, базовое из мягкой микрофибры, цельновязаное из переработанного полиамида и модели из технологичной, ультратонкой сетки.

  • Бесшовное белье из эластичной микрофибры обладает легким утягивающим эффектом и будет незаметно под облегающей одеждой.
  • Базовые модели из матовой дышащей микрофибры комфортно прилегают к телу за счет анатомического кроя.
  • Также в линейке присутствует белье из переработанного полиамида. Благодаря бесшовной технологии плетения оно хорошо садится на фигуру и обеспечивает свободу движения.
  • Ультрамягкая дышащая сетка хорошо держит форму и практически не ощущается на теле.
Фото предоставлено брендом LIMÉ
Фото предоставлено брендом LIMÉ
Фото предоставлено брендом LIMÉ
Фото предоставлено брендом LIMÉ
Фото предоставлено брендом LIMÉ
Фото предоставлено брендом LIMÉ

Цветовая гамма линии — нейтральная: белый, черный, светло-голубой и бежево-коричневые оттенки. Размерная сетка — от XS до L.

Новинки уже представлены онлайн.

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