Бренд модной одежды и аксессуаров LIMÉ запустил линию нижнего белья

Линия создана с учетом актуальных трендов — без косточек и формованных чашек, а также выполнена из гипоаллергенных материалов, подходящих для чувствительной кожи. Модели обеспечивают легкую поддержку и максимальный комфорт в течение дня. В коллекцию вошли топы бралетт на широких и тонких бретелях, бюстгальтеры с треугольной мягкой чашкой, брифы и бразилиано с высокой и классической посадкой, а также стринги.