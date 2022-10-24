Бренд модной одежды и аксессуаров LIMÉ запустил линию нижнего белья

Линия создана с учетом актуальных трендов — без косточек и формованных чашек, а также выполнена из гипоаллергенных материалов, подходящих для чувствительной кожи. Модели обеспечивают легкую поддержку и максимальный комфорт в течение дня. В коллекцию вошли топы бралетт на широких и тонких бретелях, бюстгальтеры с треугольной мягкой чашкой, брифы и бразилиано с высокой и классической посадкой, а также стринги.
Новинки представлены в четырех категориях: бесшовное белье, базовое из мягкой микрофибры, цельновязаное из переработанного полиамида и модели из технологичной, ультратонкой сетки.
- Бесшовное белье из эластичной микрофибры обладает легким утягивающим эффектом и будет незаметно под облегающей одеждой.
- Базовые модели из матовой дышащей микрофибры комфортно прилегают к телу за счет анатомического кроя.
- Также в линейке присутствует белье из переработанного полиамида. Благодаря бесшовной технологии плетения оно хорошо садится на фигуру и обеспечивает свободу движения.
- Ультрамягкая дышащая сетка хорошо держит форму и практически не ощущается на теле.
Цветовая гамма линии — нейтральная: белый, черный, светло-голубой и бежево-коричневые оттенки. Размерная сетка — от XS до L.
Новинки уже представлены онлайн.
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