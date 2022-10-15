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На аукционе продали джинсы Levi’s XIX века с расистским лозунгом

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23-летний коллекционер винтажной одежды из Сан-Диего Кайл Хаупер купил необычный лот за 76 тысяч долларов. Этикетка на внутренней стороне кармана гласит: «Единственные, сшитые белыми работниками».

На аукционе в Нью-Мехико продали одни из самых старейших джинс бренда Levi’s. Их нашли в заброшенной шахте несколько лет назад. Об этом сообщает издание New York Post. Они покрыты пятнами воска от свечей, которыми пользовались золотоискатели в узких туннелях, но при этом они все еще в «пригодном для носки» состоянии. У штанов есть пуговицы для подтяжек и один задний карман.

Этикетка на внутренней стороне кармана гласит: «Единственные, сшитые белыми работниками» — это расистский лозунг, используемый Levi’s во времена повсеместной дискриминации китайцев в США. В 1882 году был принят акт об изгнании китайцев, запретивший им въезжать в страну в течение 10 лет.

Цена во время торгов достигла 76 тысяч долларов. Хаупер купил джинсы вместе с Зипом Стивенсоном, владельцем магазина винтажной джинсовой ткани в Лос-Анджелесе. Первый заплатил 90% ставки, а второй — остальные 10%. Они надеются перепродать штаны как минимум за 150 тыс. долларов.

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