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До самых пят! Юбка макси — главный (и наш любимый) тренд сезона

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В этом сезоне мы почти не видели ног моделей — все они были скрыты за юбками длины макси. И мы в восторге! Едва ли можно придумать более женственный силуэт, чем юбка-рыбка, облегающая бедра, как у Blumarine и Valentino, или свободный летящий подол, как у Gucci и Balenciaga. Рассказываем, где покупать и с чем носить юбки макси. 

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Gucci

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Alaia

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Ann Demeulemeester

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Balenciaga

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Valentino

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Blumarine

Архивы пресс-служб

David Koma

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Jil Sander

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Dolce&Gabbana

Архивы пресс-служб

JW Anderson

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Peter Do

Платья и юбки длины до пят расцвели на подиумах пышным цветом: яркими пятнами на фоне базы у Пьерпаоло Пичолли и Питера Мюлье, целыми букетами в монохромных образах у Tod's и David Koma, и бесстрашием перед петербургской грязью у Balenciaga. 

Архивы пресс-служб

Jacquemus

Архивы пресс-служб

Blumarine

Архивы пресс-служб

Peter Do

Архивы пресс-служб

Burberry

 

Архивы пресс-служб

Bevza

Архивы пресс-служб

Tod's

Так что предлагаем не дожидаться весны и наряжаться по полной уже сейчас (к тому же, ситуация располагает жить каждый день, как последний). На этот случай наши любимые мультибрендовые магазины и российские дизайнеры уже давно представили в своих коллекциях юбки макси. Тут и розовая драпировка Dries Van Noten, и воланы с авторским принтом Ola Ola, и классическая черная «рыбка» Namelazz.

Рубашка и юбка  Namelazz 8 900 руб. и 9 900 руб., клатч Bottega Veneta 215 000 руб., мюли Prada 100 000 руб., колье Lisa Smith 9 000 руб.

Юбка Ola Ola 15 000 руб., топ Dries van Noten 25 620 руб., туфли Homies 26 000 руб., сумка IMakebags, моносерьга Saf Safu 15 500 руб.

Юбка Dries van Noten 99 500 руб., блуза Patrizia Pepe 21 190 руб., бюстье The Poby 7 300 руб., туфли Amina Muaddi 62 000 руб., клатч Saint Laurent 394 000 руб. 

Юбка Lanvin 277 500 руб., топ Giuseppe Di Morabito 39 410 руб., туфли и сумка Bottega Veneta 78 700 руб. и 199 500 руб., ожерелье UNOde50

Юбка Solace 62 900 руб., блуза Monot 98 300 руб., сапоги Prada 135 000 руб., сумка Jil Sander 115 500 руб., кольцо Avgvst 9 800 руб.

Сочетать юбки предлагаем с топами, и не обязательно укороченными — посмотрите, как классно смотрится топ до середины бедра у Jil Sander. Дополните образ всем самым роскошным: акцентной обувью и массивными аксессуарами. В конце-концов, если уж облачаться в такую вещь, то делать это максимально красиво.

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