До самых пят! Юбка макси — главный (и наш любимый) тренд сезона

В этом сезоне мы почти не видели ног моделей — все они были скрыты за юбками длины макси. И мы в восторге! Едва ли можно придумать более женственный силуэт, чем юбка-рыбка, облегающая бедра, как у Blumarine и Valentino, или свободный летящий подол, как у Gucci и Balenciaga. Рассказываем, где покупать и с чем носить юбки макси.