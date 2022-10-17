До самых пят! Юбка макси — главный (и наш любимый) тренд сезона

В этом сезоне мы почти не видели ног моделей — все они были скрыты за юбками длины макси. И мы в восторге! Едва ли можно придумать более женственный силуэт, чем юбка-рыбка, облегающая бедра, как у Blumarine и Valentino, или свободный летящий подол, как у Gucci и Balenciaga. Рассказываем, где покупать и с чем носить юбки макси.
Платья и юбки длины до пят расцвели на подиумах пышным цветом: яркими пятнами на фоне базы у Пьерпаоло Пичолли и Питера Мюлье, целыми букетами в монохромных образах у Tod's и David Koma, и бесстрашием перед петербургской грязью у Balenciaga.
Так что предлагаем не дожидаться весны и наряжаться по полной уже сейчас (к тому же, ситуация располагает жить каждый день, как последний). На этот случай наши любимые мультибрендовые магазины и российские дизайнеры уже давно представили в своих коллекциях юбки макси. Тут и розовая драпировка Dries Van Noten, и воланы с авторским принтом Ola Ola, и классическая черная «рыбка» Namelazz.
Юбка Ola Ola 15 000 руб., топ Dries van Noten 25 620 руб., туфли Homies 26 000 руб., сумка IMakebags, моносерьга Saf Safu 15 500 руб.
Сочетать юбки предлагаем с топами, и не обязательно укороченными — посмотрите, как классно смотрится топ до середины бедра у Jil Sander. Дополните образ всем самым роскошным: акцентной обувью и массивными аксессуарами. В конце-концов, если уж облачаться в такую вещь, то делать это максимально красиво.
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