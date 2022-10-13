Все хотят кашемир! Где его купить, с чем носить и как сберечь?

Не все кашемир, что им называют. Излюбленный трюк ритейлера – продать вам «кашемировый» свитер с 5-10 % искомой пряжи в составе. Бороться с этим несложно, ведь это маркетинговый ход, а не прямой обман: просто не ленитесь открывать лишние вкладки и внимательно читать состав. При этом нельзя утверждать, что любые бленды хуже чистого кашемира, здесь все зависит от назначения изделия. «Используя кашемир без примесей, мы понимаем, что это будет очень дорогая и очень теплая вещь, при этом невероятно мягкая и комфортная. Если берем смесь с мериносом 50/50 или даже 80/20, то мы теряем в тактильности, но значительно выигрываем в цене. А если взять микс кашемира и шелка, то получится идеальный офисный вариант, в котором не будет жарко», - комментирует Татьяна Затравина, основательница Free Age.