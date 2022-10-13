Все хотят кашемир! Где его купить, с чем носить и как сберечь?

Кашемир захватил эфир. Капсулы больших брендов, новые марки, локальные начинания, сконцентрированные на кашемире, появляются с небывалой скоростью. Даже Джиджи Хадид и Брэд Питт запустили свои линии. Что происходит? Ив Сен Лоран когда-то заявил, что лучшая одежда для женщины – объятия возлюбленного. Кашемир лучше возлюбленного: с нежностью и теплом его прикосновений тягаться бесполезно. И вообще: возлюбленный ушел, а свитер остался. Кашемир – это чистый тактильный восторг, драгоценная (читай: последняя) положительная эмоция, которая в контексте текущей повестки – на вес золота.
Не все кашемировые свитеры одинаковы. Если вы готовы купить свитер по цене подержанного автомобиля (вдруг он у вас лишний), обратите внимание на вещи Khaite, Loro Piana и, конечно, Brunello Cucinelli. Поторопитесь, любители ажура, ведь самые ходовые размеры их свитера за 749 500 рублей уже разобраны. Если хотите более экономного тактильного счастья, приглядитесь к вещам локальных марок. Первоклассный кашемир предлагают Free Age, 12storeez, Present&Simple. Экологичный, переработанный кашемир отменного качества и дизайна делает флорентийская марка с петербургскими корнями Last Poets. Если хочется, чтоб точно не было как с чужого плеча, пишите Асе Галиевой в G.M. project, она навяжет вам модного кашемира по индивидуальным меркам.
G.M.project, от 16 500 руб.
Кашемир – это не только ваш ласковый и нежный свитер. Нет предела его ассортиментной матрице. Помимо конвенциональных шапок, шарфов, перчаток и платьев, нам удалось обнаружить футболку, бейсболку, сумку, носки, лиф и даже трусы (да, преет, зато не поддувает). За примерно 120 000 рублей можно составить идеальный бельевой комплект морозного дня. Мама будет вами гордиться.
Не все кашемир, что им называют. Излюбленный трюк ритейлера – продать вам «кашемировый» свитер с 5-10 % искомой пряжи в составе. Бороться с этим несложно, ведь это маркетинговый ход, а не прямой обман: просто не ленитесь открывать лишние вкладки и внимательно читать состав. При этом нельзя утверждать, что любые бленды хуже чистого кашемира, здесь все зависит от назначения изделия. «Используя кашемир без примесей, мы понимаем, что это будет очень дорогая и очень теплая вещь, при этом невероятно мягкая и комфортная. Если берем смесь с мериносом 50/50 или даже 80/20, то мы теряем в тактильности, но значительно выигрываем в цене. А если взять микс кашемира и шелка, то получится идеальный офисный вариант, в котором не будет жарко», - комментирует Татьяна Затравина, основательница Free Age.
Кашемир мало купить, его еще нужно сберечь. Признаем очевидное: нет вещи привередливее кашемирового свитера. «Многие бренды советуют химчистку, но лучше всего стирать кашемир вручную в прохладной воде с мягким, щадящим шампунем для волос», - советует Татьяна Васильева-Сперанская, одна из основательниц марки Last Poets. Так как кашемировый свитер – понятие крайне растяжимое, сушить его нужно горизонтально, а хранить, аккуратно сложив. Гладить его нельзя ничем, кроме ваших любящих рук, во всех остальных случаях – отпаривать. Катышки неизбежны, просто примите ваши катышки или пользуйтесь специальными инструментами для их снятия (у 12storeez есть милый гребешок). «Кашемир очень быстро впитывает запахи, но также быстро их отдает. Проветривайте изделие почаще, и химчистка не понадобится», - советует Татьяна Затравина из Free Age. Ко всему прочему, кашемир должен много отдыхать. Каждый день работать свитером ему вредно. Все мы сейчас немного кашемировый свитер.
Комментарии (0)