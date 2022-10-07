24 уютных свитера, чтобы все пережить

Этой осенью свитер – больше, чем свитер. Снимаем тревогу и боремся с паникой в вещах повышенной уютности, пушистости, лохматости: миловидных, ностальгических или жизнеутверждающих. Нам нужны только такие, в которые можно закутаться и уткнуться, те самые, которые не хочется снимать. Ищите терапевтические свитеры в нашей подборке.