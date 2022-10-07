24 уютных свитера, чтобы все пережить

Этой осенью свитер – больше, чем свитер. Снимаем тревогу и боремся с паникой в вещах повышенной уютности, пушистости, лохматости: миловидных, ностальгических или жизнеутверждающих. Нам нужны только такие, в которые можно закутаться и уткнуться, те самые, которые не хочется снимать. Ищите терапевтические свитеры в нашей подборке.
Loewe, ДЛТ, 77 350 руб.
Brunello Cucinelli, ДЛТ, 319 500 руб.
Enfants Riches Deprimes, Babochka, 195 700 руб.
Miu Miu, ДЛТ, 240 000 руб.
Bottega Veneta, ДЛТ, 182 500 руб.
Philosophy di Lorenzo Serafini, Кенгуру, 78 000 руб.
Prada, ДЛТ, 182 000 руб.
Iro, Au Pont Rouge, 44 900 руб.
Lorena Antoniazzi, ДЛТ, 54 400 руб.
Marc Jacobs, Au Pont Rouge, 99 900 руб.
By Malene Birger, Кенгуру, 46 000 руб.
Уютный свитер - ваш лучший осенне-зимний друг. И в тяжелом люксе, и в среднем сегменте, и в исполнении вашей бабушки случаются чудеса дизайна и уюта. Стилизовать свитеры легко: хоть с джинсами, хоть с актуальными широкими брюками и набирающими модные обороты юбками в пол.
Vereja, 28 600 руб.
House of Leo, 25 000 руб.
Last Poets, шоу-рум The Bow, 29 600 руб.
Ugly Sweater Club, 17 900 руб.
Love to knit, 18 000 руб.
Unifarius, 8store, 10 000 руб.
2Mood, 12 980 руб.
Belucci, Стокманн, 8590 руб.
Ola Ola, 18 000 руб.
Ugly Sweater Club, 16 900 руб.
House of Leo, 24 000 руб.
FREE AGE, 49 000 руб.
MIRSTORES, 19 990 руб.
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