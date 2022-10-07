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24 уютных свитера, чтобы все пережить

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Этой осенью свитер – больше, чем свитер. Снимаем тревогу и боремся с паникой в вещах повышенной уютности, пушистости, лохматости: миловидных, ностальгических или жизнеутверждающих. Нам нужны только такие, в которые можно закутаться и уткнуться, те самые, которые не хочется снимать. Ищите терапевтические свитеры в нашей подборке.

Архивы пресс-служб

Loewe, ДЛТ, 77 350 руб.

Архивы пресс-служб

Brunello Cucinelli, ДЛТ, 319 500 руб.

Архивы пресс-служб

Enfants Riches Deprimes, Babochka, 195 700 руб.

Архивы пресс-служб

Miu Miu, ДЛТ, 240 000 руб.

Архивы пресс-служб

Bottega Veneta, ДЛТ, 182 500 руб.

Архивы пресс-служб

Philosophy di Lorenzo Serafini, Кенгуру, 78 000 руб.

Архивы пресс-служб

Prada, ДЛТ, 182 000 руб.

Архивы пресс-служб

Iro, Au Pont Rouge, 44 900 руб.

Архивы пресс-служб

Lorena Antoniazzi, ДЛТ, 54 400 руб.

Архивы пресс-служб

Marc Jacobs, Au Pont Rouge, 99 900 руб.

Архивы пресс-служб

By Malene Birger, Кенгуру, 46 000 руб.

Уютный свитер - ваш лучший осенне-зимний друг. И в тяжелом люксе, и в среднем сегменте, и в исполнении вашей бабушки случаются чудеса дизайна и уюта. Стилизовать свитеры легко: хоть с джинсами, хоть с актуальными широкими брюками и набирающими модные обороты юбками в пол.

Архивы пресс-служб

Vereja, 28 600 руб.

Архивы пресс-служб

House of Leo, 25 000 руб.

Архивы пресс-служб

Last Poets, шоу-рум The Bow, 29 600 руб.

Архивы пресс-служб

Ugly Sweater Club, 17 900 руб.

Архивы пресс-служб

Love to knit, 18 000 руб.

Архивы пресс-служб

Unifarius, 8store, 10 000 руб.

Архивы пресс-служб

2Mood, 12 980 руб.

Архивы пресс-служб

Belucci, Стокманн, 8590 руб.

Архивы пресс-служб

Ola Ola, 18 000 руб.

Архивы пресс-служб

Ugly Sweater Club, 16 900 руб.

Архивы пресс-служб

House of Leo, 24 000 руб.

Архивы пресс-служб

FREE AGE, 49 000 руб.

Архивы пресс-служб

MIRSTORES, 19 990 руб.

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