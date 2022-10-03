Новая Голландия, «Подписные издания», «Полторы комнаты» и еще 4 места, где делают классный мерч

Чем поживиться в Новой Голландии? Лонгсливом с узнаваемым силуэтом кресла Fermob, на котором мы проводим лето в Новой Голландии, а кто-то в Люксембургском саду. Экологичными поясными сумками из баннерной сетки, которой были затянуты здания Новой Голландии во время реставрации. При производстве использовались разные баннеры, поэтому рисунок на каждой сумке уникален. Покупая её, вы даёте вторую жизнь пластику. Также в ассортименте миловидные браслеты из ювелирной стали с покрытием нитридом титана, выпущенные ограниченным тиражом.