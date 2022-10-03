Новая Голландия, «Подписные издания», «Полторы комнаты» и еще 4 места, где делают классный мерч

Не всем очевидно, что порой в музее продаются роскошные жилеты, в парке – изящные браслеты, а в благотворительном фонде – модные носки. Мы собрали для вас городские места с отменным мерчем.
Чем поживиться в Новой Голландии? Лонгсливом с узнаваемым силуэтом кресла Fermob, на котором мы проводим лето в Новой Голландии, а кто-то в Люксембургском саду. Экологичными поясными сумками из баннерной сетки, которой были затянуты здания Новой Голландии во время реставрации. При производстве использовались разные баннеры, поэтому рисунок на каждой сумке уникален. Покупая её, вы даёте вторую жизнь пластику. Также в ассортименте миловидные браслеты из ювелирной стали с покрытием нитридом титана, выпущенные ограниченным тиражом.
В фонде «Антон тут рядом» эталонный мерч. Здесь работает центр творчества, обучения и социальной абилитации для людей с аутизмом и другими особенностями, студенты которого и придумывают тексты, рисунки и дизайны для футболок, толстовок, шоперов, значков и даже пивных банок. Наши фавориты: носки с птичкой, брошь с модницей и шопер с главным призывом сезона.
В петербургской брошечной сотрудничают и делают мерч как для для гигантов вроде Пушкинского музея, так и для локальных арт-сообществ, помогающих художникам с ментальными особенностями вроде «Новых городских художников» и «Аутсайдервиля». У сердца можно носить хоть бутылку кока-колы, хоть россыпь сникерсов, в ушах – портреты, а на лице – леву и его зарплату-ветку из коллаборации со «Страдающим Средневековьем».
В музее помимо привычных поэтических шоперов можно прикупить тематический мерч от творческого объединения «Кружок». Выход небольшой коллекции был приурочен к 50-летию отъезда Бродского из Советского Союза. В капсулу вошли вязаный жилет, свитшот, рубашка, шопер и футболки. Орнамент на жилете заимствован с абажура поэта, принт рубашки повторяет обои и помогает с ними слиться, а фото с футболки - авторства отца Бродского.
В Русском музее так удачно вышивают крестьянские головы и спортсменов Малевича, что с ними уже ходит пол Петербурга. Не дадим зарасти народной тропе: в наличии снова появился шопер «Суетин».
В «Подписных изданиях» продают шоперы, чтоб было, куда складывать романы. С сумкой с символикой этой городской институции легко произвести впечатление: сразу кажется, что вы настолько любите читать, что аж рук не хватает.
У сети Surf Coffee немалые модные амбиции. Имеются коллаборации с Volcom, Wolee и даже небольшая отдельная линия бейсболок. В ассортименте футболки, лонгсливы, брюки, панамы - всегда есть в чем выпить кофе.
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