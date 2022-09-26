Цвет мира и надежды в новой коллекции Giorgio Armani

Джорджио Армани представил свою новую коллекцию в рамках Недели моды в Милане. Красной нитью через все образы проходят аксессуары с эффектом металлик: дизайнер предлагает нам носить тонкие золотые ремни, структурированные сумки и комфортную обувь с золотистыми вставками. Гостями показа стали Ирина Шейк, Алессандра Амбросио, Кейт Бланшетт и Лорен Хаттон.