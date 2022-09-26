Коллаборация Dolce&Gabbana и Ким Кардашьян: что это было?

И если выгода Кардашьян от этого сотрудничества нам понятна: закрепиться в модной индустрии, попробовать себя в дизайне и доказать всем, кто в нее не верил, что есть еще порох, то вот к Доменико и Стефано вопросов все больше. Привлечение большой звезды выглядит как последний вдох бренда, способ продержаться на плаву еще хотя бы пару сезонов. А мы просто будем следить за развитием событий.