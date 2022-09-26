Показ Bottega Veneta: вязаный итальянский футуризм, сумки-коромысла и Кейт Мосс в рубашке из поддельной фланели

В первой части показа креативный директор марки Матье Блази демонстрировал чудеса кожевенного производства. Кожаные джинсы, неотличимые от обычных. Клетчатая рубашка на Кейт Мосс, только притворяющаяся фланелевой. Белая майка – и та из кожи. Но зачем? Это настоящий подарок для скромных: теперь вы сможете носить тяжеленный люкс, чтоб никто не заметил. Матье даже сформулировал все за вас, ваш новый стиль — «перверсивная банальность».
Для нескромных и несогласных – вся остальная коллекция: элегантные тренчи и брюки из искренней кожи без всяких притворств, точеные костюмы из самой честной шерсти, доверчивые и открытые миру прозрачные платья. Отдельно поблагодарим внутреннего искусствоведа Матье: блок по мотивам работ итальянского футуриста Джакомо Балла – глаз не оторвать. Вязаные полотна с художественно вплетенной бахромой рекомендовано носить в чистом виде: встряхивая, но не смешивая.
В отделе аксессуаров Bottega Veneta понимают нашу боль. Сумки-узелки для вашего нехитрого скарба, вместительные плетеные вещмешки для дальней дороги и даже сумки-коромысла, чтоб дважды ничего не забыть. Если в ваш узелок уместилось не все, просто купите на сдачу пакет из кожаного крафта.
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