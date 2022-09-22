Показ Prada в Милане: мятые платья, рваные подолы, цветы и аномальные ресницы

Для показа один из залов Fondazione Prada затянули черным крафтом, на стенах повесили экраны, на которых транслировались клипы Рефна со сценами из домашней жизни: вроде бы беспечные репортажи из спальни, ванной, кухни и гостиной. Но никто не доверяет счастью от Prada, и в любой нежной ночнушке, обращенной в платье, мерещится Миа Фэрроу из «Ребенка Розмари». И в каждой приколотой розочке чувствуется подвох.