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Показ Prada в Милане: мятые платья, рваные подолы, цветы и аномальные ресницы

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Главный аттракцион миланской недели моды: расшифруй показ Prada. Куда ведут все эти мятые платья, нарочито наивные цветы и аномальные ресницы? В страшную сказку, новую женскую реальность или в обыкновенный пост-апокалипсис? Напугать маленьких любителей моды Миучче Прада и Рафу Симонсу в этом сезоне помог режиссер Николас Виндинг Рефн.

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Для показа один из залов Fondazione Prada затянули черным крафтом, на стенах повесили экраны, на которых транслировались клипы Рефна со сценами из домашней жизни: вроде бы беспечные репортажи из спальни, ванной, кухни и гостиной. Но никто не доверяет счастью от Prada, и в любой нежной ночнушке, обращенной в платье, мерещится Миа Фэрроу из «Ребенка Розмари». И в каждой приколотой розочке чувствуется подвох.

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Дизайнеры попытались унять общую тревогу. «Жизнь и человечество делают одежду – это не поверхностный декор, а отметины жизни, оставленные следы. Идея одежды, сформированной человечеством, будоражит нас», - гласило заявление дизайнеров. Но критиков не проведешь: Тим Бланкс аж припомнил Стивена Кинга. Даже разноцветные платья-холсты с милыми перевернутыми  букетиками не помогли, а только все усугубили. За это умение надорвать и подвывернуть реальность не хуже подолов из последней коллекции можно простить дизайнерам все рубашки-комбинезоны сразу.

Фото: Архивы пресс-служб

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