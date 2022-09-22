В эти выходные, с 23 по 25 сентября, на первом этаже пространства «Цех» в «Севкабель Порту» пройдет Garage Sail (никакой опечатки, готовимся расправить паруса!). Отборный винтаж, растения и предметы интерьера будут ждать всех желающих обновить дом и гардероб к новому сезону.
Собираем луки на холодную погоду и обновляем интерьер: одежда, декор, антикварная мебель, винил и растения будут ждать новых хозяев на переполненных полках. Винтажные магазины станут тематическими корнерами — каждый тщательно готовится и изобретает дизайн места.
В субботу, 24 сентября, свой корнер представит и редакция «Собака.ru». Уже присмотрели у коллег ценные лоты: платья COS, роскошные жакеты и винтажную сервировочную посуду.
Если не успеете начистить кеды после пятничной тусовки, не переживайте и заглядывайте к нашим друзьям из SneakerKlin, которые бесплатно приведут их в порядок прямо на месте, а в особо тяжелых случаях заберут обувь с распродажи и доставят обновленную пару бесплатно курьером. За культурную часть сейла отвечает редакция газеты Metro и принесет свои любимые книги на буккроссинг. В программе — диджей-сеты, вкусная еда и даже детский сейл.
Гаражная распродажа Garage Sail продет в «Севкабель Порту» с 23 по 25 сентября. Время работы с 12:00 до 23:00.
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