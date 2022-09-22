Показ Fendi весна-лето 2023: носим две сумки и ходим босиком

Показ Fendi стал одним из открывающих для Недели моды в Милане и доказал, что если палка и стреляет, то точно не дважды. Посудите сами: после Нью-Йорка и коллаборации бренда с Tiffany&Co мы еле удержались, чтобы не купить бирюзовый багет, а тут разве что прихватили пару идей для стилизации. Например, будем увереннее ходить босиком по мостовой и иногда брать две сумки сразу.