Бежевый тренч носят все: да сколько можно?! Еще можно или уже нельзя?

Никогда еще улицы Петербурга не были такими бежевыми: город переживает невиданное нашествие тренчей. Если не спеша пройтись по Новой Голландии, то можно насчитать несколько десятков идентичных плащей. В тренчах нет ничего плохого кроме их дикого количества. Элегантная классика усилиями масс-маркета превратилась в унылое общее место. Если раньше будни были серыми, то теперь — бежевые. И когда утром ваша рука снова потянется к заветной вешалке с униформой, вспомните о сотнях тысяч других таких же – и одерните ее. Несколько способов обмануть систему и вырваться из бежевого потока в нашем материале.
Давайте разберемся с вашей нездоровой привязанностью к плащу. Если вы так истово полюбили его за крой и силуэт, то просто поменяйте материал, откажитесь от бежевого хлопка или того хуже – полиэстера. Одна из актуальных альтернатив – черный тренч из (эко)кожи. Еще недавно при виде такого плаща все хором вспоминали Нео и прочий кибер-шик. В новой реальности черные кожаные плащи отвечают за Кардашьян-шик. Дизайнеры предлагают выбирать длину макси, обуваться в сапоги и не стесняться декора на грани фольклора: громадной филигранной пряжки как у Acne Studios, бабушкиного кроше в тон как у Gabriela Hearst или лаковой поверхности, как у Alaia, которая так и напрашивается на палехскую роспись.
Принты – еще один способ уйти от бежевой рутины. Поймите, где-то в глубине души ваш тренч по-прежнему бежевый, он просто начал лучше осознавать собственную индивидуальность. У него есть право быть хоть в горошек, хоть в клеточку. Носите его в качестве акцента со спокойными базовыми вещами или мешайте разные принты для пущей выразительности.
Если вы сторонник полумер — изменитесь на полутон. Уйдите в оливковый, молочный, коричный, коньячный, шафрановый: разнообразьте свое цветовое меню. Дизайнеры не скупятся на интересные оттенки, им похоже тоже до смерти наскучил классический бежевый. Плащ с костюмом The Row цвета царскосельской опавшей листвы – идеальная комбинация для тех, кто хочет остаться и в тренче, и в тренде.
Самый нескучный и экологичный вариант – переизобрести ваш старый бежевый плащ заново. Вдохновляться можно самыми невероятными тренчами сезона: с рукавами из дубленой овчины как у Acne Studios, с мохнатым подолом как у Sacai или с прикрученным пледом как у Tod’s. Читайте: достаем старую дубленку, шубу, одеяло. Берем иголку, нитку, спицы, пяльцы.
Локальные бренды тоже не дремлют. Они как никто понимают городскую проблематику бежевых тренчей и предлагают свои решения: тренч в оттенке темного шоколада Nnedre, черный вариант из эко-кожи Gate31, дождевик с неброским леопардовым принтом Ola Ola и ресайкл-плащ Rishi. Есть еще один в оттенке хаки с бешеной клетчатой рюшей 2Mood, они хоть и москвичи, но говорят, у них на Патриках тоже сквозь тренчи не протолкнуться.
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