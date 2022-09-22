Бежевый тренч носят все: да сколько можно?! Еще можно или уже нельзя?

Давайте разберемся с вашей нездоровой привязанностью к плащу. Если вы так истово полюбили его за крой и силуэт, то просто поменяйте материал, откажитесь от бежевого хлопка или того хуже – полиэстера. Одна из актуальных альтернатив – черный тренч из (эко)кожи. Еще недавно при виде такого плаща все хором вспоминали Нео и прочий кибер-шик. В новой реальности черные кожаные плащи отвечают за Кардашьян-шик. Дизайнеры предлагают выбирать длину макси, обуваться в сапоги и не стесняться декора на грани фольклора: громадной филигранной пряжки как у Acne Studios, бабушкиного кроше в тон как у Gabriela Hearst или лаковой поверхности, как у Alaia, которая так и напрашивается на палехскую роспись.