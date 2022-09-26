Не стыдно, когда видно: как носить прозрачные вещи (и не выглядеть вульгарно!)

Если вы можете допустить такую степень открытости только на подиуме или рейве на Арсенальной набережной, спешим вас порадовать: на подиуме есть множество вариантов стилизации и для похода в кофейню, и для вечернего раута в духе «Seх and the City». Для кэжуал наряда сочетайте лонгслив с джинсами или соберите total black с черной сетчатой майкой. Для всех остальных случаев — разномастные платья, которые будто явились к нам прямиком из двухтысячных.