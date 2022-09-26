Не стыдно, когда видно: как носить прозрачные вещи (и не выглядеть вульгарно!)

Пока вы прятались за плотным трикотажем и бесформенными жакетами, дизайнеры доказали: носить прозрачные вещи единственным слоем не просто красиво, но и совсем не страшно. На показах осень-зима 2022 нам было все сложнее смотреть в глаза моделям — мы разглядывали летящие блузы у Jaqumeus и плотные облегающие топы-пленки у Loewe. Вывод один: в этом сезоне отбрасываем стеснение и носим прозрачные вещи с высоко поднятой головой.
Если вы можете допустить такую степень открытости только на подиуме или рейве на Арсенальной набережной, спешим вас порадовать: на подиуме есть множество вариантов стилизации и для похода в кофейню, и для вечернего раута в духе «Seх and the City». Для кэжуал наряда сочетайте лонгслив с джинсами или соберите total black с черной сетчатой майкой. Для всех остальных случаев — разномастные платья, которые будто явились к нам прямиком из двухтысячных.
Если совсем оголяться вы еще не готовы, то на первых порах раскрепоститься поможет нижний слой, который прикроет все самое сокровенное. Просто наденьте плотные трусы-шорты или топ под любую прозрачную вещь и сделайте вид, что так и надо. И вам красиво, и бабушка довольна.
В список «неносибельно, но очень красиво» отправляем добрую порцию откровенно откровенных, но не менее роскошных вариантов. Разглядывая платье Nensi Dojaka вспоминаем святое правило, которое наставляет носить одну откровенную вещь в одном образе, а в наряде Saint Sitra так и хочется подрегулировать степень прозрачности. Любительницам бурлеска и необузданной сексуальности Schiaparelli предлагает прикрыться золотистыми пестисами.
Исследовать границы собственной свободы можно и в вещах российских марок. Они приготовили для нас прозрачный трикотаж, который согреет холодной осенью, летящие блузы, точно как у лесных нимф, и сетчатые лонгсливы с авторскими принтами.
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