18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Не стыдно, когда видно: как носить прозрачные вещи (и не выглядеть вульгарно!)

Поделиться:

Пока вы прятались за плотным трикотажем и бесформенными жакетами, дизайнеры доказали: носить прозрачные вещи единственным слоем не просто красиво, но и совсем не страшно. На показах осень-зима 2022 нам было все сложнее смотреть в глаза моделям — мы разглядывали летящие блузы у Jaqumeus и плотные облегающие топы-пленки у Loewe. Вывод один: в этом сезоне отбрасываем стеснение и носим прозрачные вещи с высоко поднятой головой. 

Loewe

Jacqumeus

Saint Laurent

Если вы можете допустить такую степень открытости только на подиуме или рейве на Арсенальной набережной, спешим вас порадовать: на подиуме есть множество вариантов стилизации и для похода в кофейню, и для вечернего раута в духе «Seх and the City». Для кэжуал наряда сочетайте лонгслив с джинсами или соберите total black с черной сетчатой майкой. Для всех остальных случаев — разномастные платья, которые будто явились к нам прямиком из двухтысячных.  

Givenchy

Lecourt Mansion

Jacqumeus

Maisoncleo

Если совсем оголяться вы еще не готовы, то на первых порах раскрепоститься поможет нижний слой, который прикроет все самое сокровенное. Просто наденьте плотные трусы-шорты или топ под любую прозрачную вещь и сделайте вид, что так и надо. И вам красиво, и бабушка довольна.

В список «неносибельно, но очень красиво» отправляем добрую порцию откровенно откровенных, но не менее роскошных вариантов. Разглядывая платье Nensi Dojaka вспоминаем святое правило, которое наставляет носить одну откровенную вещь в одном образе, а в наряде Saint Sitra так и хочется подрегулировать степень прозрачности. Любительницам бурлеска и необузданной сексуальности Schiaparelli предлагает прикрыться золотистыми пестисами. 

Архивы пресс-служб

Nensi Dojaka

Архивы пресс-служб

Saint Sitra

Архивы пресс-служб

Schiaparelli

Исследовать границы собственной свободы можно и в вещах российских марок. Они приготовили для нас прозрачный трикотаж, который согреет холодной осенью, летящие блузы, точно как у лесных нимф, и сетчатые лонгсливы с авторскими принтами. 

Архивы пресс-служб

Love Goods Lingerie, 1 980 руб.

Архивы пресс-служб

Ola Ola, ул. Восстания, 1, 18 000 руб. 

Архивы пресс-служб

Остров имени тебя, 7 000 руб.

Архивы пресс-служб

Autentiments, пер. Басков, 26, 6 000 руб. 

Архивы пресс-служб

Ola Ola, ул. Восстания, 1, 14 200 руб.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: