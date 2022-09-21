6 самых запоминающихся коллекций на London Fashion Week

В отсутствие основных хедлайнеров вроде Burberry и Raf Simons, слишком огорченных смертью королевы, чтобы участвовать, фокус внимания целиком сместился на юные дарования и независимых дизайнеров. Выбрали шесть классных показов и одни похороны.
Simone Rocha
В нарядах Симон Роша хоть на рэп-концерт, хоть на «Лебединое озеро». Хоть на свадьбу (в независимости от того, жених вы или невеста), хоть на похороны (в независимости от того, вы хороните или вас). Церемониальное в них мешается с утилитарным, хрупкое и уязвимое с функциональным, стирая искусственные границы между всем и сразу и складываясь в феноменальную коллекцию, удостоенную стоячей овации.
Nensi Dojaka
Нэнси Дояка не замышляет революций и модных манифестов, а всего лишь с изяществом кружевницы сезон за сезоном переплетает тончайшие бретели на топах и платьях, все ближе подбираясь к совершенству рисунка и конструкции. Масс-маркет копирует их со всей безжалостностью и всегда – с плачевным результатом, не ведая, что все-таки есть в мире вещи, которые не повторить в дешевом полиэстере.
JW Anderson
Занимательная инструкция от Джонатана Андерсона о том, как выжить в мире, где все смотрят не на вас, а в экраны. Во-первых, станьте экраном (желательно шарообразным). Прикиньтесь фотообоями: хотите с рыбкой, хотите с калифорнийским закатом. Попробуйте побыть клавиатурой, и люди точно к вам потянутся, еще придется бить по рукам. Просто осознайте себя информационным мусором с человеческим лицом.
Chopova Lowena
Коллекция Chopova Lowena – бюро находок, список всего, что мы потеряли, карта коллективной детской памяти. Нашлись: бабушкин ковер с бахромой, все оторванные помпоны, детские рисунки, дурацкие мелкие игрушки, которые везде закатывались, все пушистые носочки и плиссированные юбки, которые только были.
Christopher Kane
Вместо музыки на показе Кристофера Кейна передавали урок анатомии. Из динамиков лилось: «Я расчленяю женщину. В лучшем виде! В хорошем смысле!». Как тут не встрепенуться петербургскому сердцу. Так из чего же сделаны наши девчонки? Из шелков, кружев, а также рук и целлофановых пакетов, конечно.
Harris Reed
Коллекция Харриса Рида, свежеиспеченного креативного директора Nina Ricci – признание в беззаветной любви к кутюру, нью-йоркским дрэг-клубам и, конечно, к окружности. Окружности неважно, худой ты или толстый. Ей все равно, какой у тебя цвет кожи, и какой у тебя пол. В окружности удобно ходить колесом. Окружность – вечное объятие, она всеобъемлющая и всепрощающая. Ведь что есть человек? Набор окружностей, словно отвечает нам Харрис Рид.
Фото: Архивы пресс-служб
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