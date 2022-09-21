6 самых запоминающихся коллекций на London Fashion Week

В нарядах Симон Роша хоть на рэп-концерт, хоть на «Лебединое озеро». Хоть на свадьбу (в независимости от того, жених вы или невеста), хоть на похороны (в независимости от того, вы хороните или вас). Церемониальное в них мешается с утилитарным, хрупкое и уязвимое с функциональным, стирая искусственные границы между всем и сразу и складываясь в феноменальную коллекцию, удостоенную стоячей овации.