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Если у вас еще нет нарядной сумки-тоут — вот 30 идеальных моделей на любой случай

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Хотим мы того или нет, но с наступлением холодного сезона все сами собой переходят на напитки погорячее и сумки побольше, иначе куда уместить все увлажняющие продукты и мини-зонт? Но культурная рутина диктует свои правила, да и светские выходы после работы никто не отменял. Тут на помощь приходят нарядные (и иногда немного безумные!) сумки-тоуты. Их можно взять с собой с утра на тренировку, пойти на работу, а потом уверенно отправиться в театр вечером, и не чувствовать себя кочевником. В нашей подборке — именно такие. 

Архивы пресс-служб

Gucci FW 2022

Архивы пресс-служб

Dolce&Gabbana FW 2022

Архивы пресс-служб

Loewe FW 2022

Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW 2022

Дизайнеры в этом сезоне тоже помнят о многозадачности и не упускают этот стилистический прием, так что в новых коллекциях появляются разномастные сумки-тоуты. Кстати, на показах Loewe и Gucci с ними ходят и мужчины, так что уверенно заявляем: сумку-тоут в каждый дом!

Пресс-служба

I MAKE BAGS, 29 800 руб.

Пресс-служба

Ola Ola, ул. Восстания, 1, 8 000 руб.

Пресс-служба

Ribbonbon, 8Store, ул. Казанская, 8-10, 4 100 руб.

Пресс-служба

Volchek Design, 23 200 руб.

Пресс-служба

404 Not Found, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 35 600 руб.

Пресс-служба

Rather, 4 900 руб. 

Пресс-служба

M_U_R, 10 000 руб. 

Пресс-служба

'Rishi, 7000 руб.

Пресс-служба

Privet, 12 500 руб.

Пресс-служба

Nensi Avetisian, 26 900 руб.

Мохнатая Marc Jacobs, плетеная вручную Ribbonbon или кашемировая The Row: какую бы сумку вы ни выбрали, мы уверены точно, что расстаться с тоутом и перейти обратно на сумки-крошки будет уже сложновато. К тому же варианты есть и в тяжелом люксе, и в нишевых локальных марках, так что можно не только обзавестись обновкой, но и поддержать экологические инциативы. Например, марка 'Rishi делает апсайкл-сумки из джинсы, а сумка Seva бренда I Make Bags изготавливается из лоскутков, оставшихся с производства. 

Пресс-служба

Khaite Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 253 400 руб.

Пресс-служба

Yuzefi, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 54 500 руб.

Пресс-служба

JW Anderson, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 61 700 руб.

Пресс-служба

Dries Van Noten, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 63 800 руб.

Пресс-служба

Marc Jacobs, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 55 900 руб. 

Пресс-служба

Loewe, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 219 500 руб.

Пресс-служба

JW Anderson, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 54 650 руб.

Пресс-служба

Acne Studios, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 95 800 руб.

Пресс-служба

Marni, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 36 650 руб.

Пресс-служба

The Row, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 138 900 руб.

Пресс-служба

Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 899 500 руб.

Пресс-служба

Miu Miu, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 157 500 руб.

Пресс-служба

Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 899 500 руб.

Пресс-служба

NO ONE, Лиговский пр-т, 30, 43 490 руб.

Пресс-служба

Valentino, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 222 900 руб.

Пресс-служба

Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 478 500 руб.

Пресс-служба

R13, DayNight, ул. Малая Посадская, 6, 32 603 руб.

Пресс-служба

Geox, Лиговский пр-т, 30, 17 990 руб.

Пресс-служба

P.A.R.O.S.H., Very, ул.Большой Проспект ПС, д.49, 46 400 руб.

Пресс-служба

№21, Very, ул.Большой Проспект ПС, д.49, 58 800 руб.

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