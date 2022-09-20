Если у вас еще нет нарядной сумки-тоут — вот 30 идеальных моделей на любой случай

Хотим мы того или нет, но с наступлением холодного сезона все сами собой переходят на напитки погорячее и сумки побольше, иначе куда уместить все увлажняющие продукты и мини-зонт? Но культурная рутина диктует свои правила, да и светские выходы после работы никто не отменял. Тут на помощь приходят нарядные (и иногда немного безумные!) сумки-тоуты. Их можно взять с собой с утра на тренировку, пойти на работу, а потом уверенно отправиться в театр вечером, и не чувствовать себя кочевником. В нашей подборке — именно такие.
Дизайнеры в этом сезоне тоже помнят о многозадачности и не упускают этот стилистический прием, так что в новых коллекциях появляются разномастные сумки-тоуты. Кстати, на показах Loewe и Gucci с ними ходят и мужчины, так что уверенно заявляем: сумку-тоут в каждый дом!
I MAKE BAGS, 29 800 руб.
Ola Ola, ул. Восстания, 1, 8 000 руб.
Ribbonbon, 8Store, ул. Казанская, 8-10, 4 100 руб.
Volchek Design, 23 200 руб.
404 Not Found, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 35 600 руб.
Rather, 4 900 руб.
M_U_R, 10 000 руб.
'Rishi, 7000 руб.
Privet, 12 500 руб.
Nensi Avetisian, 26 900 руб.
Мохнатая Marc Jacobs, плетеная вручную Ribbonbon или кашемировая The Row: какую бы сумку вы ни выбрали, мы уверены точно, что расстаться с тоутом и перейти обратно на сумки-крошки будет уже сложновато. К тому же варианты есть и в тяжелом люксе, и в нишевых локальных марках, так что можно не только обзавестись обновкой, но и поддержать экологические инциативы. Например, марка 'Rishi делает апсайкл-сумки из джинсы, а сумка Seva бренда I Make Bags изготавливается из лоскутков, оставшихся с производства.
Khaite Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 253 400 руб.
Yuzefi, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 54 500 руб.
JW Anderson, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 61 700 руб.
Dries Van Noten, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 63 800 руб.
Marc Jacobs, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 55 900 руб.
Loewe, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 219 500 руб.
JW Anderson, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 54 650 руб.
Acne Studios, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 95 800 руб.
Marni, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 36 650 руб.
The Row, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 138 900 руб.
Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 899 500 руб.
Miu Miu, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 157 500 руб.
Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 899 500 руб.
NO ONE, Лиговский пр-т, 30, 43 490 руб.
Valentino, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 222 900 руб.
Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 478 500 руб.
R13, DayNight, ул. Малая Посадская, 6, 32 603 руб.
Geox, Лиговский пр-т, 30, 17 990 руб.
P.A.R.O.S.H., Very, ул.Большой Проспект ПС, д.49, 46 400 руб.
№21, Very, ул.Большой Проспект ПС, д.49, 58 800 руб.
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