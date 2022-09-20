Если у вас еще нет нарядной сумки-тоут — вот 30 идеальных моделей на любой случай

Хотим мы того или нет, но с наступлением холодного сезона все сами собой переходят на напитки погорячее и сумки побольше, иначе куда уместить все увлажняющие продукты и мини-зонт? Но культурная рутина диктует свои правила, да и светские выходы после работы никто не отменял. Тут на помощь приходят нарядные (и иногда немного безумные!) сумки-тоуты. Их можно взять с собой с утра на тренировку, пойти на работу, а потом уверенно отправиться в театр вечером, и не чувствовать себя кочевником. В нашей подборке — именно такие.