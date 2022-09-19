Показ David Koma в Лондоне: россыпи ракушек, бензиновые лужи и Алеся Кафельникова

Давид Комахидзе — дизайнер с ярким петербургским прошлым, он нам как родной, поэтому мы следим за ним пристальнее остальных. На показе David Koma было два основополагающих сюжета. Первый: моря и океаны, но мы-то знаем, что это Финский залив. Россыпи богоизбранных бесцветных ракушек не спутаешь ни с чем. А морские звезды и осьминожки — художественное допущение, что же еще.
Второй сюжет: великолепные бензиновые разводы. Давид утверждает, что лужи с разлитыми нефтепродуктами триггернули его в восточном Лондоне по пути на работу. Но мы же все понимаем, что они не идут ни в какое сравнение с лужами проспекта Просвещения, в которых прошло детство и отрочество дизайнера.
Фото: Архивы пресс-служб
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