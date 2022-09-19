Ни жарко, ни холодно: вот 25 классных курток и жакетов, которые мы будем носить в межсезонье

Мы точно не хотим еще раз напоминать вам об ушедшем лете, но можем напомнить о классной одежде на осень. И если пуховики и шубы нам еще успеют надоесть за зиму, то вот жакеты и легкие куртки — отличный вариант на переходную погоду, когда уже не тепло, но еще недостаточно холодно. Благо, множество вариантов есть и у российских марок и у люксовых брендов. Собрали 25 классных вариантов, которые будем носить всю осень до упора.