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Ни жарко, ни холодно: вот 25 классных курток и жакетов, которые мы будем носить в межсезонье

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Мы точно не хотим еще раз напоминать вам об ушедшем лете, но можем напомнить о классной одежде на осень. И если пуховики и шубы нам еще успеют надоесть за зиму, то вот жакеты и легкие куртки — отличный вариант на переходную погоду, когда уже не тепло, но еще недостаточно холодно. Благо, множество вариантов есть и у российских марок и у люксовых брендов. Собрали 25 классных вариантов, которые будем носить всю осень до упора.  

Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 151 500 руб.

Boggi Milano, Лиговский проспект, 30, 41 750 руб.

Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 299 500 руб.

Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 229 500 руб.

Valentino, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 424 000 руб.

Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 252 500 руб.

Jil Sander, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 359 000 руб.

Khrisjoy, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 111 800 руб.

Armani Exchange, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 12 300 руб.

MSGM, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 53 800 руб.

Dolce&Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 357 500 руб.

Пока погода позволяет — носите куртки и жакеты на футболку или легкий лонгслив, а как только станет холоднее — утепляйтесь кашемировыми свитерами и уютными шарфами. Если планируете носить жакет аж до первого снега, то подумайте об этом при покупке и выбирайте размер побольше, чтобы можно было комфортно влезть в него не только с тонким трикотажем, но и вместе с любимым вязаным свитером.

пресс-служба бренда

Novaya, ул. Профессора Попова, 4, 14 400 руб.

пресс-служба бренда

Gate31, ул. Рубинштейна, 9, 10 590 руб.

пресс-служба бренда

Osome2Some, ул. Фурштатская, 10, 31 740 руб.

пресс-служба бренда

SHU, Литейный пр-т, 61, 7 190 руб.

пресс-служба бренда

Saint-Tokyo, ул. Уральская, 13, 11 150 руб.

пресс-служба бренда

Autentiments, Басков пер., 26, 115 000 руб.

пресс-служба бренда

Gate31, ул. Рубинштейна, 9, 16 990 руб.

пресс-служба бренда

Not For Sale, ул. Садовая, 21, 13 000 руб.

пресс-служба бренда

Rishi, Чкаловский пр-т 15, 15 820 руб.

пресс-служба бренда

House of Leo, Столярный пер.,10-12, 65 000 руб.

пресс-служба бренда

My812, ул. Профессора Попова, 31, 42 000 руб.

пресс-служба бренда

Autentiments, Басков пер., 26, 28 500 руб.

пресс-служба бренда

Not For Sale, ул. Садовая, 21, 14 900 руб.

пресс-служба бренда

4Forms, 18 990 руб.

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