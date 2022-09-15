10 самых ярких моментов недели моды в Нью-Йорке — максимально коротко

Неделя моды в Нью-Йорке закончилась, а незабываемые впечатления остались. Экономим ваше время: по итогам семи дней и около двухсот показов наш шеф-редактор отдела моды Юлия Машнич отобрала 10 самых ярких и важных эпизодов произошедшего. Вы должны это видеть: платье на сосках Collina Strada, наряды-моргенштерны Area, миллион карманов Marine Serre и прочие аттракционы моды в нашем кратком обзоре.
Collina Strada
Платье Collina Strada для крепких сосков.
Area
Отстаиваем личные границы: мода для уязвимых.
Gabriela Hearst
Платье Gabriela Hearst выгодно подчеркнет ваше золотое сердце.
Marine Serre
Плащ-карманоид Marine Serre для запасливых.
Fendi
Как пережить петербургскую зиму, не заметив, что она наступила.
Altuzarra
Что привезти из безвизовых стран?
LaQuan Smith
Главный стайлинг тип пляжного сезона в Петербурге: а вдруг дождь.
Khaite
Закатать в питон – лейтмотив коллекции Khaite.
Mowalola
Элегантный номер из белоснежной кожи, редкая находка для грядущего свадебного сезона.
Tom Ford
Когда его трусы кружевнее твоих.
Фото: Архивы пресс-служб
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