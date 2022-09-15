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10 самых ярких моментов недели моды в Нью-Йорке — максимально коротко

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Неделя моды в Нью-Йорке закончилась, а незабываемые впечатления остались. Экономим ваше время: по итогам семи дней и около двухсот показов наш шеф-редактор отдела моды Юлия Машнич отобрала 10 самых ярких и важных эпизодов произошедшего. Вы должны это видеть: платье на сосках Collina Strada, наряды-моргенштерны Area, миллион карманов Marine Serre и прочие аттракционы моды в нашем кратком обзоре.

Архивы пресс-служб

Collina Strada

Платье Collina Strada для крепких сосков.

Архивы пресс-служб

Area

Отстаиваем личные границы: мода для уязвимых.

Архивы пресс-служб

Gabriela Hearst

Платье Gabriela Hearst выгодно подчеркнет ваше золотое сердце.

Архивы пресс-служб

Marine Serre

Плащ-карманоид Marine Serre для запасливых.

Архивы пресс-служб

Fendi

Как пережить петербургскую зиму, не заметив, что она наступила.

Архивы пресс-служб

Altuzarra

Что привезти из безвизовых стран?

Архивы пресс-служб

LaQuan Smith

Главный стайлинг тип пляжного сезона в Петербурге: а вдруг дождь.

Архивы пресс-служб

Khaite

Закатать в питон – лейтмотив коллекции Khaite.

Архивы пресс-служб

Mowalola

Элегантный номер из белоснежной кожи, редкая находка для грядущего свадебного сезона.

Архивы пресс-служб

Tom Ford

Когда его трусы кружевнее твоих.

Фото: Архивы пресс-служб

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