10 самых ярких моментов недели моды в Нью-Йорке — максимально коротко

Неделя моды в Нью-Йорке закончилась, а незабываемые впечатления остались. Экономим ваше время: по итогам семи дней и около двухсот показов наш шеф-редактор отдела моды Юлия Машнич отобрала 10 самых ярких и важных эпизодов произошедшего. Вы должны это видеть: платье на сосках Collina Strada, наряды-моргенштерны Area, миллион карманов Marine Serre и прочие аттракционы моды в нашем кратком обзоре.