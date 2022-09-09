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30 модных женских и мужских брюк-карго на осень

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Они задержались на подиумах, в сердцах стилистов и в гардеробах модников еще на сезон. Еще бы: тепло, удобно и с кармашками. Еще недавно карго были атрибутом военных, рыбаков и скейтеров, а теперь - униформа Беллы Хадид. К тому же множество карманов – хитрый ход для людей, которым больше не продают красивые сумки. Мы собрали для вас 30 мужских и женских моделей.

 

Женские

Архивы пресс-служб

Stella Mccartney, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 113 500 руб.

Архивы пресс-служб

Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 115 500 руб.

 

Subbota, Subbota, ул. Караванная, 14А, 24 500 руб.

 

Архивы пресс-служб

Dolce&Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 108 500 руб.

 

Архивы пресс-служб

Frame Denim, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 37 400 руб.

 

Архивы пресс-служб

Gate31, Gate 31, ул. Рубинштейна, 9, 10 690 руб.

 

Архивы пресс-служб

Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 134 00 руб.

 

Архивы пресс-служб

Ola Ola, Ola Ola, ул. Восстания, 1, 24 000 руб.

 

Архивы пресс-служб

Studio29, Studio29, ул. Литейный, 41, 8 900 руб.

 

Архивы пресс-служб

Rag&Bone, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 39 400 руб.

 

Архивы пресс-служб

Givenchy, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 108 500 руб.

 

Архивы пресс-служб

Novaya, Novaya, ул. Профессора Попова, 14, 4 300 руб.

 

Архивы пресс-служб

Brunello Cucinelli, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 89 500 руб.

 

Архивы пресс-служб

IRNBY, IRNBY, Литейный пр., 41, 14 500 руб.

Архивы пресс-служб

Balmain, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 84 350 руб.

 

Архивы пресс-служб

Love Republic, Love Republic, Лиговский пр., 30, 1 599 руб.

 

В брюках-карго легко косплеить 2000-е, тут важно не промахнуться с верхом. Укороченный топ, корсет или бомбер — ваш выбор. Если нет цели вспоминать былое, то поле для экспериментов существенно расширяется. Тренчи, пальто, рубашки, длинные свободные свитеры, варианты комбинаций бесконечны — дизайнеры ничего не стесняются.

Мужские

Архивы пресс-служб

Dolce&Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 104 500 руб.

Архивы пресс-служб

Ripndip, Kixbox, Лиговский пр., 30, 13 490 руб.

Архивы пресс-служб

Lyph, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 23920 руб.

Архивы пресс-служб

Carhart WIP, Kixbox, Лиговский пр., 30, 14 990 руб.

Архивы пресс-служб

Dolce&Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 97 700 руб.

Stussy, Kixbox, Лиговскийпр., 30, 17 493 руб.

Z Zegna, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 46 300 руб.

Архивы пресс-служб

Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 115 500 руб.

Архивы пресс-служб

Emporio Armani, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 50 820 руб.

Архивы пресс-служб

Loewe, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 87 100 руб.

Архивы пресс-служб

Neil Barrett, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 57 190 руб.

В нынешнем сезоне брюки-карго — это зонтичный термин для изобилующей карманами одежды. При этом их стилистическое многообразие таково, что в зависимости от модели можно излучать предельную элегантность, а можно — глубокую субкультурность. Так что перед покупкой не забудьте точно понять, кто вы.

Фото: Архивы пресс-служб

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