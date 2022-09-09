30 модных женских и мужских брюк-карго на осень

Они задержались на подиумах, в сердцах стилистов и в гардеробах модников еще на сезон. Еще бы: тепло, удобно и с кармашками. Еще недавно карго были атрибутом военных, рыбаков и скейтеров, а теперь - униформа Беллы Хадид. К тому же множество карманов – хитрый ход для людей, которым больше не продают красивые сумки. Мы собрали для вас 30 мужских и женских моделей.
Женские
Stella Mccartney, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 113 500 руб.
Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 115 500 руб.
Subbota, Subbota, ул. Караванная, 14А, 24 500 руб.
Dolce&Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 108 500 руб.
Frame Denim, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 37 400 руб.
Gate31, Gate 31, ул. Рубинштейна, 9, 10 690 руб.
Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 134 00 руб.
Ola Ola, Ola Ola, ул. Восстания, 1, 24 000 руб.
Studio29, Studio29, ул. Литейный, 41, 8 900 руб.
Rag&Bone, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 39 400 руб.
Givenchy, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 108 500 руб.
Novaya, Novaya, ул. Профессора Попова, 14, 4 300 руб.
Brunello Cucinelli, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 89 500 руб.
IRNBY, IRNBY, Литейный пр., 41, 14 500 руб.
Balmain, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 84 350 руб.
Love Republic, Love Republic, Лиговский пр., 30, 1 599 руб.
В брюках-карго легко косплеить 2000-е, тут важно не промахнуться с верхом. Укороченный топ, корсет или бомбер — ваш выбор. Если нет цели вспоминать былое, то поле для экспериментов существенно расширяется. Тренчи, пальто, рубашки, длинные свободные свитеры, варианты комбинаций бесконечны — дизайнеры ничего не стесняются.
Мужские
Dolce&Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 104 500 руб.
Ripndip, Kixbox, Лиговский пр., 30, 13 490 руб.
Lyph, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 23920 руб.
Carhart WIP, Kixbox, Лиговский пр., 30, 14 990 руб.
Dolce&Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 97 700 руб.
Stussy, Kixbox, Лиговскийпр., 30, 17 493 руб.
Z Zegna, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 46 300 руб.
Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 115 500 руб.
Emporio Armani, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 50 820 руб.
Loewe, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 87 100 руб.
Neil Barrett, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 57 190 руб.
В нынешнем сезоне брюки-карго — это зонтичный термин для изобилующей карманами одежды. При этом их стилистическое многообразие таково, что в зависимости от модели можно излучать предельную элегантность, а можно — глубокую субкультурность. Так что перед покупкой не забудьте точно понять, кто вы.
Фото: Архивы пресс-служб
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