30 модных женских и мужских брюк-карго на осень

Они задержались на подиумах, в сердцах стилистов и в гардеробах модников еще на сезон. Еще бы: тепло, удобно и с кармашками. Еще недавно карго были атрибутом военных, рыбаков и скейтеров, а теперь - униформа Беллы Хадид. К тому же множество карманов – хитрый ход для людей, которым больше не продают красивые сумки. Мы собрали для вас 30 мужских и женских моделей.